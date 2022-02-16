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مدني الرياض يُخمد حريق المبنى متعدد الأدوار.. ويعلن: لا إصابات

أخمدت فِرق الدفاع المدني بالرياض حريقًا، اندلع في أجزاء من واجهة مبنى إداري متعدد الأدوار على طريق الملك فهد، وأكدت عدم تسجيل أية إصابات -ولله الحمد-.

مدني الرياض حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدني الرياض يُخمد حريق المبنى متعدد الأدوار.. ويعلن: لا إصابات
سبق

أخمدت فِرق الدفاع المدني بالرياض حريقًا، اندلع في أجزاء من واجهة مبنى إداري متعدد الأدوار على طريق الملك فهد، وأكدت عدم تسجيل أية إصابات -ولله الحمد-.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
08:33 PM

مدني الرياض يُخمد حريق المبنى متعدد الأدوار.. ويعلن: لا إصابات

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
5,350

أخمدت فِرق الدفاع المدني بالرياض حريقًا، اندلع في أجزاء من واجهة مبنى إداري متعدد الأدوار على طريق الملك فهد، وأكدت عدم تسجيل أية إصابات -ولله الحمد-.

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