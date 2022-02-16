أخمدت فِرق الدفاع المدني بالرياض حريقًا، اندلع في أجزاء من واجهة مبنى إداري متعدد الأدوار على طريق الملك فهد، وأكدت عدم تسجيل أية إصابات -ولله الحمد-.
مدني الرياض يُخمد حريق المبنى متعدد الأدوار.. ويعلن: لا إصابات
أخمدت فِرق الدفاع المدني بالرياض حريقًا، اندلع في أجزاء من واجهة مبنى إداري متعدد الأدوار على طريق الملك فهد، وأكدت عدم تسجيل أية إصابات -ولله الحمد-.مدني الرياض حريق
اعلان
مدني الرياض يُخمد حريق المبنى متعدد الأدوار.. ويعلن: لا إصاباتعبدالله البرقاوي سبق 2020-02-16
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
08:33 PM
مدني الرياض يُخمد حريق المبنى متعدد الأدوار.. ويعلن: لا إصابات
أخمدت فِرق الدفاع المدني بالرياض حريقًا، اندلع في أجزاء من واجهة مبنى إداري متعدد الأدوار على طريق الملك فهد، وأكدت عدم تسجيل أية إصابات -ولله الحمد-.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
3,629
91 مليار ..
29 يناير
10,623
70 مليار ..
26 أكتوبر
17,325
53.8 مليار
31 يوليو
38,720
يا لها من نملة..!
بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!
ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب
عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟
منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة
حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟
عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان
يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد
عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان
مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير
ماجد البريكان