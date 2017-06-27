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"وكيل الخارجية" يتسلم نسخة أوراق اعتماد سفيري أستراليا والأوروغواي

نقل تمنيات وزير الخارجية لهما بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون

نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير أستراليا المعيّن لدى المملكة مارك دونوفان.


وتسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

ونيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الأوروغواي المعيّن لدى المملكة نيلسون يميل لابادي.


وتسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

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"وكيل الخارجية" يتسلم نسخة أوراق اعتماد سفيري أستراليا والأوروغواي
سبق

نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير أستراليا المعيّن لدى المملكة مارك دونوفان.


وتسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

ونيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الأوروغواي المعيّن لدى المملكة نيلسون يميل لابادي.


وتسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
04:03 PM

"وكيل الخارجية" يتسلم نسخة أوراق اعتماد سفيري أستراليا والأوروغواي

نقل تمنيات وزير الخارجية لهما بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير أستراليا المعيّن لدى المملكة مارك دونوفان.


وتسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

ونيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الأوروغواي المعيّن لدى المملكة نيلسون يميل لابادي.


وتسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

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