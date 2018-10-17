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غوتيريش: القضاء على الفقر ضروري من أجل مستقبل مستدام للجميع

في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن القضاء على الفقر المدقع يقع في صميم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل مستدام للجميع.

وأوضح غوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر أن احتمال عيش الأطفال في فقر مدقع يزيد عن احتمال عيش البالغين فيه بمقدار الضعف، مشيراً إلى أن الفقر يحكم على العديد من الأطفال بالعيش محرومين مدى الحياة ويديم انتقال الحرمان من جيل إلى آخر.

ويركز الاحتفال هذا العام على موضوع "العمل معاً لتمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية من القضاء على الفقر"، ويأتي في سياق الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وشدد غوتيريش على أن أحد السبل الرئيسية للقضاء على الفقر لدى الأطفال يكمن في التصدي لفقر الأسر المعيشية، الذي يشكل في كثير من الأحيان المصدر الذي ينبع منه ذلك الفقر، داعياً إلى أن تكون إتاحة إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية جيدة النوعية إحدى الأولويات.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القضاء على الفقر اليوم الدولي للقضاء على الفقر

الرئيسية/ أخبار العالم

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غوتيريش: القضاء على الفقر ضروري من أجل مستقبل مستدام للجميع
سبق

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن القضاء على الفقر المدقع يقع في صميم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل مستدام للجميع.

وأوضح غوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر أن احتمال عيش الأطفال في فقر مدقع يزيد عن احتمال عيش البالغين فيه بمقدار الضعف، مشيراً إلى أن الفقر يحكم على العديد من الأطفال بالعيش محرومين مدى الحياة ويديم انتقال الحرمان من جيل إلى آخر.

ويركز الاحتفال هذا العام على موضوع "العمل معاً لتمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية من القضاء على الفقر"، ويأتي في سياق الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وشدد غوتيريش على أن أحد السبل الرئيسية للقضاء على الفقر لدى الأطفال يكمن في التصدي لفقر الأسر المعيشية، الذي يشكل في كثير من الأحيان المصدر الذي ينبع منه ذلك الفقر، داعياً إلى أن تكون إتاحة إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية جيدة النوعية إحدى الأولويات.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
08:42 PM

غوتيريش: القضاء على الفقر ضروري من أجل مستقبل مستدام للجميع

في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن القضاء على الفقر المدقع يقع في صميم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل مستدام للجميع.

وأوضح غوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر أن احتمال عيش الأطفال في فقر مدقع يزيد عن احتمال عيش البالغين فيه بمقدار الضعف، مشيراً إلى أن الفقر يحكم على العديد من الأطفال بالعيش محرومين مدى الحياة ويديم انتقال الحرمان من جيل إلى آخر.

ويركز الاحتفال هذا العام على موضوع "العمل معاً لتمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية من القضاء على الفقر"، ويأتي في سياق الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وشدد غوتيريش على أن أحد السبل الرئيسية للقضاء على الفقر لدى الأطفال يكمن في التصدي لفقر الأسر المعيشية، الذي يشكل في كثير من الأحيان المصدر الذي ينبع منه ذلك الفقر، داعياً إلى أن تكون إتاحة إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية جيدة النوعية إحدى الأولويات.

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