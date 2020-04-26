أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة خلال الإيجاز الصحفي اليوم حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين أن عدد الإصابات في فلسطين 495 إصابة، منها 139 في المحافظات الشمالية، و7 في المحافظات الجنوبية، و251 في محافظة القدس، منها 129 داخل أسوار مدينة القدس المحتلة و122 في ضواحي القدس.
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وبقيمة 995 مليون ريال
المملكة توقع عقداً مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد
الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
بلغت الإصابات في فلسطين 495 إصابة منها 139 في المحافظات الشمالية
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة خلال الإيجاز الصحفي اليوم حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين أن عدد الإصابات في فلسطين 495 إصابة، منها 139 في المحافظات الشمالية، و7 في المحافظات الجنوبية، و251 في محافظة القدس، منها 129 داخل أسوار مدينة القدس المحتلة و122 في ضواحي القدس.
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
بلغت الإصابات في فلسطين 495 إصابة منها 139 في المحافظات الشمالية
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة خلال الإيجاز الصحفي اليوم حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين أن عدد الإصابات في فلسطين 495 إصابة، منها 139 في المحافظات الشمالية، و7 في المحافظات الجنوبية، و251 في محافظة القدس، منها 129 داخل أسوار مدينة القدس المحتلة و122 في ضواحي القدس.