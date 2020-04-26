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الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

بلغت الإصابات في فلسطين 495 إصابة منها 139 في المحافظات الشمالية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة خلال الإيجاز الصحفي اليوم حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين أن عدد الإصابات في فلسطين 495 إصابة، منها 139 في المحافظات الشمالية، و7 في المحافظات الجنوبية، و251 في محافظة القدس، منها 129 داخل أسوار مدينة القدس المحتلة و122 في ضواحي القدس.

وزارة الصحة الفلسطينية فيروس كورونا الجديد

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الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة خلال الإيجاز الصحفي اليوم حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين أن عدد الإصابات في فلسطين 495 إصابة، منها 139 في المحافظات الشمالية، و7 في المحافظات الجنوبية، و251 في محافظة القدس، منها 129 داخل أسوار مدينة القدس المحتلة و122 في ضواحي القدس.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
08:04 PM

الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

بلغت الإصابات في فلسطين 495 إصابة منها 139 في المحافظات الشمالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة خلال الإيجاز الصحفي اليوم حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين أن عدد الإصابات في فلسطين 495 إصابة، منها 139 في المحافظات الشمالية، و7 في المحافظات الجنوبية، و251 في محافظة القدس، منها 129 داخل أسوار مدينة القدس المحتلة و122 في ضواحي القدس.

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