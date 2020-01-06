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تعرَّف على قصة أقدم ممرِّض في بدر.. والوزير "الربيعة": شكرًا أبا محمد

عمل أكثر من 35 عامًا لخدمة مرضى غسل الكلى بالمستشفى العام

أشاد وزير الصحة توفيق الربيعة بأقدم ممارس صحي بمحافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، الذي عمل ممرضًا على مدى أكثر من 35 عامًا لخدمة مرضى غسل الكلى في مستشفى بدر العام، وكان ينقلهم بسيارته.

وتفصيلاً، قال "وزير الصحة" على حسابه الرسمي في "تويتر": الأرواح الطيبة تعمل بصمت، وتسعد الناس بكلمة طيبة، أو ابتسامة، أو خدمة جليلة.. أبو محمد أكثر من ٣٥ عامًا يسعى لخدمة مرضى غسل الكلى في مستشفى بدر، وينقلهم بسيارته.. شكرًا أبا محمد.

وعرضت الوزارة فيديو قصيرًا، يُظهر بعضًا من جهود الممرض أبي محمد؛ إذ قبل 37 سنة اختار مهنة التمريض، وسافر من المدينة المنورة إلى منطقة مكة المكرمة، ودرس في المعهد الصحي، وبعد 3 سنوات رجع إلى المدينة للعمل بها، وكان متحمسًا للعمل، وهو الآن أقدم ممارس صحي في محافظة بدر.

ومن واجبات أبي محمد الوظيفية أنه كان يشارك مع زملائه في توصيل المرضى من بيوتهم إلى مستشفى بدر العام، وتحديدًا جناح غسل الكلى الذي يعمل به، وبعد أن ينتهوا من ساعات الغسل الأسبوعية يوصلهم إلى بيوتهم؛ وذلك لأسباب كثيرة، منها أن المريض لا توجد عنده وسيلة نقل، أو لتأخُّر أهله عليه، أو لأنه أضعف من القيادة وحده، أو لأنه صارت تجمعهم علاقة قوية مع الممرض أبي محمد.

المدينة المنورة محافظة بدر وزير الصحة توفيق الربيعة مستشفى بدر العام الممرض أبو محمد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرَّف على قصة أقدم ممرِّض في بدر.. والوزير "الربيعة": شكرًا أبا محمد
سبق

أشاد وزير الصحة توفيق الربيعة بأقدم ممارس صحي بمحافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، الذي عمل ممرضًا على مدى أكثر من 35 عامًا لخدمة مرضى غسل الكلى في مستشفى بدر العام، وكان ينقلهم بسيارته.

وتفصيلاً، قال "وزير الصحة" على حسابه الرسمي في "تويتر": الأرواح الطيبة تعمل بصمت، وتسعد الناس بكلمة طيبة، أو ابتسامة، أو خدمة جليلة.. أبو محمد أكثر من ٣٥ عامًا يسعى لخدمة مرضى غسل الكلى في مستشفى بدر، وينقلهم بسيارته.. شكرًا أبا محمد.

وعرضت الوزارة فيديو قصيرًا، يُظهر بعضًا من جهود الممرض أبي محمد؛ إذ قبل 37 سنة اختار مهنة التمريض، وسافر من المدينة المنورة إلى منطقة مكة المكرمة، ودرس في المعهد الصحي، وبعد 3 سنوات رجع إلى المدينة للعمل بها، وكان متحمسًا للعمل، وهو الآن أقدم ممارس صحي في محافظة بدر.

ومن واجبات أبي محمد الوظيفية أنه كان يشارك مع زملائه في توصيل المرضى من بيوتهم إلى مستشفى بدر العام، وتحديدًا جناح غسل الكلى الذي يعمل به، وبعد أن ينتهوا من ساعات الغسل الأسبوعية يوصلهم إلى بيوتهم؛ وذلك لأسباب كثيرة، منها أن المريض لا توجد عنده وسيلة نقل، أو لتأخُّر أهله عليه، أو لأنه أضعف من القيادة وحده، أو لأنه صارت تجمعهم علاقة قوية مع الممرض أبي محمد.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
01:04 AM

تعرَّف على قصة أقدم ممرِّض في بدر.. والوزير "الربيعة": شكرًا أبا محمد

عمل أكثر من 35 عامًا لخدمة مرضى غسل الكلى بالمستشفى العام

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ماجد الرفاعي - ينبع
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14,591

أشاد وزير الصحة توفيق الربيعة بأقدم ممارس صحي بمحافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، الذي عمل ممرضًا على مدى أكثر من 35 عامًا لخدمة مرضى غسل الكلى في مستشفى بدر العام، وكان ينقلهم بسيارته.

وتفصيلاً، قال "وزير الصحة" على حسابه الرسمي في "تويتر": الأرواح الطيبة تعمل بصمت، وتسعد الناس بكلمة طيبة، أو ابتسامة، أو خدمة جليلة.. أبو محمد أكثر من ٣٥ عامًا يسعى لخدمة مرضى غسل الكلى في مستشفى بدر، وينقلهم بسيارته.. شكرًا أبا محمد.

وعرضت الوزارة فيديو قصيرًا، يُظهر بعضًا من جهود الممرض أبي محمد؛ إذ قبل 37 سنة اختار مهنة التمريض، وسافر من المدينة المنورة إلى منطقة مكة المكرمة، ودرس في المعهد الصحي، وبعد 3 سنوات رجع إلى المدينة للعمل بها، وكان متحمسًا للعمل، وهو الآن أقدم ممارس صحي في محافظة بدر.

ومن واجبات أبي محمد الوظيفية أنه كان يشارك مع زملائه في توصيل المرضى من بيوتهم إلى مستشفى بدر العام، وتحديدًا جناح غسل الكلى الذي يعمل به، وبعد أن ينتهوا من ساعات الغسل الأسبوعية يوصلهم إلى بيوتهم؛ وذلك لأسباب كثيرة، منها أن المريض لا توجد عنده وسيلة نقل، أو لتأخُّر أهله عليه، أو لأنه أضعف من القيادة وحده، أو لأنه صارت تجمعهم علاقة قوية مع الممرض أبي محمد.

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