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الجليد يتسبب في إغلاق المدارس وإلغاء الرحلات الجوية في بريطانيا

وسط استمرار انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في البلاد

أدى تساقط الجليد بكثافة في عدد من المدن البريطانية اليوم، إلى إغلاق المدارس وإلغاء الرحلات الجوية.

وكانت موجة الجليد العاتية قد ضربت مناطق غلاسكو وكمبريا وتياسيد، إضافة إلى عدة مدن في الجزء الجنوبي من المملكة المتحدة، بما فيها العاصمة لندن وأجزاء من بلدية بكنجهام شير.

وحذر المكتب الوطني للإرصاد الجوي في بريطانيا من استمرار انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في مناطق واسعة من البلاد خلال الأيام القادمة.

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الجليد يتسبب في إغلاق المدارس وإلغاء الرحلات الجوية في بريطانيا
سبق

أدى تساقط الجليد بكثافة في عدد من المدن البريطانية اليوم، إلى إغلاق المدارس وإلغاء الرحلات الجوية.

وكانت موجة الجليد العاتية قد ضربت مناطق غلاسكو وكمبريا وتياسيد، إضافة إلى عدة مدن في الجزء الجنوبي من المملكة المتحدة، بما فيها العاصمة لندن وأجزاء من بلدية بكنجهام شير.

وحذر المكتب الوطني للإرصاد الجوي في بريطانيا من استمرار انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في مناطق واسعة من البلاد خلال الأيام القادمة.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
04:26 PM

الجليد يتسبب في إغلاق المدارس وإلغاء الرحلات الجوية في بريطانيا

وسط استمرار انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,018

أدى تساقط الجليد بكثافة في عدد من المدن البريطانية اليوم، إلى إغلاق المدارس وإلغاء الرحلات الجوية.

وكانت موجة الجليد العاتية قد ضربت مناطق غلاسكو وكمبريا وتياسيد، إضافة إلى عدة مدن في الجزء الجنوبي من المملكة المتحدة، بما فيها العاصمة لندن وأجزاء من بلدية بكنجهام شير.

وحذر المكتب الوطني للإرصاد الجوي في بريطانيا من استمرار انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في مناطق واسعة من البلاد خلال الأيام القادمة.

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