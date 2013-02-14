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"الصحة": تسجيل 2227 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3469 خلال الـ24 ساعة الماضية

في مثل هذا اليوم قبل عامين.. تعليق الدراسة والتعريف بمنصة "مدرستي"

وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية

قبل عامين وفي مثل هذا اليوم 13 رجب لعام 1441هـ، صدر قرار تعليق الدراسة في مدارس وجامعات المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التعليم حينها أن هذا الإجراء تم وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي وضمان سلامتهم، فقد تقرر تعليق الدراسة -مؤقتاً- في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الإثنين 14 شعبان 1441هـ حتى إشعار آخر.

وشمل هذا القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية.

ووجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ حينها بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، حيث قررت اللجنة المختصة في الوزارة متابعة مستجدات فيروس كورونا من خلال مكاتب الإشراف والتأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلّم عن بُعد التي وفّرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية.

فيروس كورونا الجديد المملكة العربية السعودية وزارة التعليم منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مثل هذا اليوم قبل عامين.. تعليق الدراسة والتعريف بمنصة "مدرستي"
سبق

قبل عامين وفي مثل هذا اليوم 13 رجب لعام 1441هـ، صدر قرار تعليق الدراسة في مدارس وجامعات المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التعليم حينها أن هذا الإجراء تم وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي وضمان سلامتهم، فقد تقرر تعليق الدراسة -مؤقتاً- في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الإثنين 14 شعبان 1441هـ حتى إشعار آخر.

وشمل هذا القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية.

ووجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ حينها بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، حيث قررت اللجنة المختصة في الوزارة متابعة مستجدات فيروس كورونا من خلال مكاتب الإشراف والتأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلّم عن بُعد التي وفّرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
12:41 PM

في مثل هذا اليوم قبل عامين.. تعليق الدراسة والتعريف بمنصة "مدرستي"

وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
1,519

قبل عامين وفي مثل هذا اليوم 13 رجب لعام 1441هـ، صدر قرار تعليق الدراسة في مدارس وجامعات المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التعليم حينها أن هذا الإجراء تم وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي وضمان سلامتهم، فقد تقرر تعليق الدراسة -مؤقتاً- في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الإثنين 14 شعبان 1441هـ حتى إشعار آخر.

وشمل هذا القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية.

ووجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ حينها بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، حيث قررت اللجنة المختصة في الوزارة متابعة مستجدات فيروس كورونا من خلال مكاتب الإشراف والتأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلّم عن بُعد التي وفّرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية.

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