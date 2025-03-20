الأمم المتحدة تحذّر من ركود اقتصادي "وشيك" بسبب "كورونا"

"غوتيريس" دعا كافة دول العالم إلى الاتحاد لمواجهة الفيروس

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من أن الركود الاقتصادي العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا، أصبح شبه مؤكد، وربما بمعدل قياسي.

وفي مؤتمر صحفي عقده "غوتيريس" عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الصحفيين المعتمدين بالمنظمة الدولية في نيويورك، حذّر من أن يتسبب الفيروس بوفاة ملايين الأشخاص؛ ما لم تعزز حكومات الدول جهودها للسيطرة على انتشاره.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قال "غوتيريس": الأمم المتحدة تُواجه أزمة صحية عالمية لا مثيل لها في تاريخها البالغ 75 عامًا، وهي أزمة تنشر المعاناة في أوساط البشرية، وتؤثر على الاقتصاد العالمي، وتقلب حياة الناس. والركود الاقتصادي العالمي أصبح شبه مؤكد، وربما بمعدل قياسي.

وأردف: ذكرت منظمة العمل الدولية للتو أن العمال في جميع أنحاء العالم يمكن أن يخسروا ما يصل إلى 3.4 تريليون دولار من الدخل بحلول نهاية 2020، وهذه -قبل كل شيء- أزمة إنسانية تتطلب التضامن (..)، وتتطلب إجراءات سياسية منسقة وحاسمة ومبتكرة من الاقتصادات الرائدة في العالم.

ورحّب "غوتيريس" بقرار قادة مجموعة دول العشرين عقد قمة طارئة الأسبوع المقبل، للاستجابة للتحديات التي يفرضها "كورونا".

ووجّه "غوتيريس" دعوة إلى قادة دول المجموعة لتقديم استجابة عاجلة ومنسقة لهذه الأزمة العالمية. وحدد ثلاث مجالات حاسمة للعمل، هي: مواجهة الطوارئ الصحية، والتركيز على معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة والتعافي منها، والامتناع عن إغراء اللجوء إلى الإجراءات الحمائية؛ مؤكدًا أن الوقت المناسب لتفكيك الحواجز التجارية بين الدول قد حان.

وقال: إننا نشهد وضعًا غير مسبوق، ولم تعد القواعد العامة تنطبق، كما لا يمكننا اللجوء إلى الأدوات المعتادة في مثل هذه الأوقات غير العادية. يجب أن يتناسب إبداع الاستجابة مع الطبيعة الفريدة للأزمة، ويجب أن يتناسب حجم الاستجابة مع حجم الأزمة.

وأضاف: العالم في حالة حرب حاليًا مع عدو مشترك، وإذا ما سُمح للفيروس بالانتشار مثل حرائق الغابات؛ فسوف يقتل الملايين؛ لا سيما في المجتمعات الأكثر ضعفًا.