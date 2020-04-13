النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

أمانة مكة: لا صحة لإغلاق سوق خضار وفواكه الكعكية: العمل مستمر

قالت: نواصل أعمال تعقيم وتطهيرالسوق والساحات المحيطة فيه

أكدت أمانة العاصمة المقدسة، أن سوق الخضار والفواكه المركزي ما زال متاحاً ولم يغلق كما يشاع.
وقالت "الأمانة" ضمن الجهود للوقاية من فيروس كورونا تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشوقية أعمال تعقيم وتطهير سوق الخضار والفواكه بالكعكية والساحات المحيطة به.
وأشارات إلى أنه ما زالت الأعمال جارية في السوق المركزي، بالإضافة إلى الأسواق المؤقته التي تم الإعلان عنها مسبقاً.

وكان مقطع صوتي تداول خلال الساعات الماضية ادعى متداولوه بأن سوق الخضار والفواكه المركزي بالكعكية مغلق لوجود حالات كورونا بين صفوف العاملين فيه، وهو ما نفته الأمانة جملة وتفصيلاً.

أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة مكة: لا صحة لإغلاق سوق خضار وفواكه الكعكية: العمل مستمر
سبق

أكدت أمانة العاصمة المقدسة، أن سوق الخضار والفواكه المركزي ما زال متاحاً ولم يغلق كما يشاع.
وقالت "الأمانة" ضمن الجهود للوقاية من فيروس كورونا تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشوقية أعمال تعقيم وتطهير سوق الخضار والفواكه بالكعكية والساحات المحيطة به.
وأشارات إلى أنه ما زالت الأعمال جارية في السوق المركزي، بالإضافة إلى الأسواق المؤقته التي تم الإعلان عنها مسبقاً.

وكان مقطع صوتي تداول خلال الساعات الماضية ادعى متداولوه بأن سوق الخضار والفواكه المركزي بالكعكية مغلق لوجود حالات كورونا بين صفوف العاملين فيه، وهو ما نفته الأمانة جملة وتفصيلاً.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
03:37 PM

أمانة مكة: لا صحة لإغلاق سوق خضار وفواكه الكعكية: العمل مستمر

قالت: نواصل أعمال تعقيم وتطهيرالسوق والساحات المحيطة فيه

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,968

أكدت أمانة العاصمة المقدسة، أن سوق الخضار والفواكه المركزي ما زال متاحاً ولم يغلق كما يشاع.
وقالت "الأمانة" ضمن الجهود للوقاية من فيروس كورونا تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشوقية أعمال تعقيم وتطهير سوق الخضار والفواكه بالكعكية والساحات المحيطة به.
وأشارات إلى أنه ما زالت الأعمال جارية في السوق المركزي، بالإضافة إلى الأسواق المؤقته التي تم الإعلان عنها مسبقاً.

وكان مقطع صوتي تداول خلال الساعات الماضية ادعى متداولوه بأن سوق الخضار والفواكه المركزي بالكعكية مغلق لوجود حالات كورونا بين صفوف العاملين فيه، وهو ما نفته الأمانة جملة وتفصيلاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,413
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,000
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,227

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة