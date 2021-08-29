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أول يوم دراسي.. المرور: التزام الطلاب بمقاعدهم في الحافلات المدرسية يعزّز سلامتهم

قالت: خلال رحلة الذهاب من وإلى المدرسة.. لا تخرجوا أيديكم ورؤوسكم من نافذة الحافلة

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي موجّهة مجموعة من الإرشادات والنصائح للطلاب والطالبات، وداعية إياهم إلى الالتزام بمقاعدهم داخل الحافلة المدرسية.

وقالت الإدارة عبر حسابها في تويتر: التزام الطلاب والطالبات بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم بالحافلات المدرسية، يسهم في تعزيز السلامة لهم خلال رحلة الذهاب من وإلى المدرسة.

وأكّدت عبر إنفوجرافيك، ضرورة ربط حزام الأمان في جميع الأوقات، وعدم إخراج اليد والرأس من نافذة الحافلة، وعدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تماماً، وعدم عبور الشارع إلا بعد التأكد من مغادرة الحافلة وخلو الشارع.

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أول يوم دراسي.. المرور: التزام الطلاب بمقاعدهم في الحافلات المدرسية يعزّز سلامتهم
سبق

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي موجّهة مجموعة من الإرشادات والنصائح للطلاب والطالبات، وداعية إياهم إلى الالتزام بمقاعدهم داخل الحافلة المدرسية.

وقالت الإدارة عبر حسابها في تويتر: التزام الطلاب والطالبات بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم بالحافلات المدرسية، يسهم في تعزيز السلامة لهم خلال رحلة الذهاب من وإلى المدرسة.

وأكّدت عبر إنفوجرافيك، ضرورة ربط حزام الأمان في جميع الأوقات، وعدم إخراج اليد والرأس من نافذة الحافلة، وعدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تماماً، وعدم عبور الشارع إلا بعد التأكد من مغادرة الحافلة وخلو الشارع.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
09:08 AM
اخر تعديل
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
05:38 PM

أول يوم دراسي.. المرور: التزام الطلاب بمقاعدهم في الحافلات المدرسية يعزّز سلامتهم

قالت: خلال رحلة الذهاب من وإلى المدرسة.. لا تخرجوا أيديكم ورؤوسكم من نافذة الحافلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,029

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي موجّهة مجموعة من الإرشادات والنصائح للطلاب والطالبات، وداعية إياهم إلى الالتزام بمقاعدهم داخل الحافلة المدرسية.

وقالت الإدارة عبر حسابها في تويتر: التزام الطلاب والطالبات بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم بالحافلات المدرسية، يسهم في تعزيز السلامة لهم خلال رحلة الذهاب من وإلى المدرسة.

وأكّدت عبر إنفوجرافيك، ضرورة ربط حزام الأمان في جميع الأوقات، وعدم إخراج اليد والرأس من نافذة الحافلة، وعدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تماماً، وعدم عبور الشارع إلا بعد التأكد من مغادرة الحافلة وخلو الشارع.

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