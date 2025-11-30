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جازان.. مدير بنك التنمية الاجتماعية يزور هيئة تطوير المناطق الجبلية

لبحث فرص التعاون بما يحقق رؤية المملكة 2030م

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، محمد بن قاسم واصلي، صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه، مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بجازانسعود البقمي،و أخصائي تمويل المنشآت فرع جازان نبيل زيدان.

جرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة من خلال الأهداف والأعمال والأنشطة لبنك التنمية، وبحث فرص الدعم لأبناء وبنات المحافظات الجبلية والتعاون مع القطاع الثالث بما يحقق رؤية المملكة 2030م.

واستعرض البرامج التي يمكن تقديمها للمواطن والاستفادة منها؛ حيث شمل استعراض بعض برامج بنك التنمية الاجتماعية، كبرامج الدعم للأسر المنتجة، وبرامج دعم الشباب للاستفادة من فتح المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتناهية الصغر؛ لما تتميز به المحافظات الجبلية من مقومات وفرص استثمارية في الأصعدة كافة.

حضر اللقاء مدير الشؤون الإدارية والمالية سعد عبد العزيز فراج.

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جازان.. مدير بنك التنمية الاجتماعية يزور هيئة تطوير المناطق الجبلية
سبق

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، محمد بن قاسم واصلي، صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه، مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بجازانسعود البقمي،و أخصائي تمويل المنشآت فرع جازان نبيل زيدان.

جرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة من خلال الأهداف والأعمال والأنشطة لبنك التنمية، وبحث فرص الدعم لأبناء وبنات المحافظات الجبلية والتعاون مع القطاع الثالث بما يحقق رؤية المملكة 2030م.

واستعرض البرامج التي يمكن تقديمها للمواطن والاستفادة منها؛ حيث شمل استعراض بعض برامج بنك التنمية الاجتماعية، كبرامج الدعم للأسر المنتجة، وبرامج دعم الشباب للاستفادة من فتح المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتناهية الصغر؛ لما تتميز به المحافظات الجبلية من مقومات وفرص استثمارية في الأصعدة كافة.

حضر اللقاء مدير الشؤون الإدارية والمالية سعد عبد العزيز فراج.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
04:48 PM
اخر تعديل
30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
07:56 PM

جازان.. مدير بنك التنمية الاجتماعية يزور هيئة تطوير المناطق الجبلية

لبحث فرص التعاون بما يحقق رؤية المملكة 2030م

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عبدالرحمن السلماني - جازان
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استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، محمد بن قاسم واصلي، صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه، مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بجازانسعود البقمي،و أخصائي تمويل المنشآت فرع جازان نبيل زيدان.

جرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة من خلال الأهداف والأعمال والأنشطة لبنك التنمية، وبحث فرص الدعم لأبناء وبنات المحافظات الجبلية والتعاون مع القطاع الثالث بما يحقق رؤية المملكة 2030م.

واستعرض البرامج التي يمكن تقديمها للمواطن والاستفادة منها؛ حيث شمل استعراض بعض برامج بنك التنمية الاجتماعية، كبرامج الدعم للأسر المنتجة، وبرامج دعم الشباب للاستفادة من فتح المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتناهية الصغر؛ لما تتميز به المحافظات الجبلية من مقومات وفرص استثمارية في الأصعدة كافة.

حضر اللقاء مدير الشؤون الإدارية والمالية سعد عبد العزيز فراج.

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