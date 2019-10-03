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السبت المقبل.. سحب قرعة دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم موعد سحب قرعة دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-2020.

حيث تقام مراسم سحب قرعة ثمن نهائي البطولة العربية السبت المقبل، الخامس من أكتوبر الجاري، في العاصمة السعودية الرياض.

يشار إلى أن قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من البطولة لم تكتمل بعد؛ إذ تبقى ثلاث مباريات ستقام منافساتها مساء اليوم في كلٍّ من: القدس، والدار البيضاء، ونواكشوط.

وتضم قائمة الفرق المتأهلة كلًّا من: الشباب والاتحاد السعوديين، وأولمبيك آسفي المغربي، ومولودية الجزائر الجزائري، والوصل والجزيرة الإماراتيين، والمحرق البحريني، والشرطة والقوة الجوية العراقيين، والاتحاد السكندري والإسماعيلي المصريين، وشباب الأردن الأردني والترجي التونسي.

حيث يلتقي اليوم الخميس الوداد المغربي مع ضيفه المريخ السوداني، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إياب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتحتضن مدينة القدس عاصمة فلسطين، مساء اليوم؛ مباراة الإياب بين فريق هلال القدس الفلسطيني وضيفه العربي فريق الرجاء المغربي.

كما تُقام مساء اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط مباراة الإياب في دور الـ32 من منافسات البطولة بين فريق نواذيبو الموريتاني وضيفه العربي فريق الجيش السوري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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السبت المقبل.. سحب قرعة دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال
سبق

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم موعد سحب قرعة دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-2020.

حيث تقام مراسم سحب قرعة ثمن نهائي البطولة العربية السبت المقبل، الخامس من أكتوبر الجاري، في العاصمة السعودية الرياض.

يشار إلى أن قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من البطولة لم تكتمل بعد؛ إذ تبقى ثلاث مباريات ستقام منافساتها مساء اليوم في كلٍّ من: القدس، والدار البيضاء، ونواكشوط.

وتضم قائمة الفرق المتأهلة كلًّا من: الشباب والاتحاد السعوديين، وأولمبيك آسفي المغربي، ومولودية الجزائر الجزائري، والوصل والجزيرة الإماراتيين، والمحرق البحريني، والشرطة والقوة الجوية العراقيين، والاتحاد السكندري والإسماعيلي المصريين، وشباب الأردن الأردني والترجي التونسي.

حيث يلتقي اليوم الخميس الوداد المغربي مع ضيفه المريخ السوداني، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إياب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتحتضن مدينة القدس عاصمة فلسطين، مساء اليوم؛ مباراة الإياب بين فريق هلال القدس الفلسطيني وضيفه العربي فريق الرجاء المغربي.

كما تُقام مساء اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط مباراة الإياب في دور الـ32 من منافسات البطولة بين فريق نواذيبو الموريتاني وضيفه العربي فريق الجيش السوري.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
06:35 PM

السبت المقبل.. سحب قرعة دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم موعد سحب قرعة دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-2020.

حيث تقام مراسم سحب قرعة ثمن نهائي البطولة العربية السبت المقبل، الخامس من أكتوبر الجاري، في العاصمة السعودية الرياض.

يشار إلى أن قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من البطولة لم تكتمل بعد؛ إذ تبقى ثلاث مباريات ستقام منافساتها مساء اليوم في كلٍّ من: القدس، والدار البيضاء، ونواكشوط.

وتضم قائمة الفرق المتأهلة كلًّا من: الشباب والاتحاد السعوديين، وأولمبيك آسفي المغربي، ومولودية الجزائر الجزائري، والوصل والجزيرة الإماراتيين، والمحرق البحريني، والشرطة والقوة الجوية العراقيين، والاتحاد السكندري والإسماعيلي المصريين، وشباب الأردن الأردني والترجي التونسي.

حيث يلتقي اليوم الخميس الوداد المغربي مع ضيفه المريخ السوداني، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إياب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتحتضن مدينة القدس عاصمة فلسطين، مساء اليوم؛ مباراة الإياب بين فريق هلال القدس الفلسطيني وضيفه العربي فريق الرجاء المغربي.

كما تُقام مساء اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط مباراة الإياب في دور الـ32 من منافسات البطولة بين فريق نواذيبو الموريتاني وضيفه العربي فريق الجيش السوري.

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