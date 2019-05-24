الخليج للعودة للأضواء بعد غياب موسمين.. والحزم للبقاء بين الكبار

الليلة تتضح هوية آخر الصاعدين لدوري المحترفين

تتضح مساء اليوم الجمعة هوية الفريق المتأهل الذي سيكمل عقد أندية دوري المحترفين السعودي للموسم القادم (2019/2020م) لكرة القدم، وأيضاً هوية الفريق الهابط إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى حينما يواجه الحزم مضيفه الخليج على ملعبه بمدينة سيهات لحساب مواجهة إياب ملحق الصعود والهبوط عند الساعة (10:30) مساءً.

يتطلع أصحاب الضيافة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لانتزاع بطاقة الترشح والعودة مجدداً لدوري الأضواء.

و يسعى لاعبو الخليج إلى تدارك خسارة مباراة الذهاب (1-0) والتعويض بفارق هدفين أو أكثر ليكونوا رابع الصاعدين بعد أبها وضمك والعدالة الذين خطفوا بطاقات التأهل مباشرة حتى يتجنبوا خوض أوقات إضافية وربما ركلات ترجيح.

في المقابل يسعى الحزم لاقتناص الفرصة الأخيرة للبقاء في دوري الأضواء للموسم الثاني على التوالي من خلال الخروج بنتيجة إيجابية تكون كفيلة بوضع الفريق في المسار الصحيح بعد أن حسم نتيجة لقاء الذهاب لمصلحته.

يدخل الحزم اللقاء وأمامه فرصتان إما الفوز بأي نتيجة كانت أو التعادل لكي يضمن خطف آخر بطاقات الصاعدين.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد وافق على طلب إدارة نادي الخليج بإعادة نقل مباراة الإياب من ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام إلى نادي الخليج من مبدأ تكافؤ الفرص بعد احتجاج إدارة الحزم بسبب أن ملعب الخليج يفتقد لتقنية الفيديو وهو ما جعل الطاقم التقني بالاتحاد يعمل على تركيب تجهيزات غرفة تقنية الفيديو" "VAR بنادي الخليج.

يشار إلى أن مباراة ملحق الصعود والهبوط تجمع بين صاحب المركز الـ13 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع صاحب المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى.