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مكة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 5365 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

للتأكد من التزام المحلات بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 5365 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 922 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية، محافظات جدة بواقع 1974 جولة ضبطت خلالها 549 مخالفة، والطائف 1337 جولة ضبطت خلالها 199 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1487 جولة ضبطت خلالها 125 مخالفة، والقنفذة 567 جولة ضبطت خلالها 49 مخالفة.

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية وفقًا لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911 "

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكة المكرمة

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مكة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 5365 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية
سبق

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 5365 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 922 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية، محافظات جدة بواقع 1974 جولة ضبطت خلالها 549 مخالفة، والطائف 1337 جولة ضبطت خلالها 199 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1487 جولة ضبطت خلالها 125 مخالفة، والقنفذة 567 جولة ضبطت خلالها 49 مخالفة.

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية وفقًا لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911 "

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
11:41 AM

مكة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 5365 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

للتأكد من التزام المحلات بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 5365 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 922 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية، محافظات جدة بواقع 1974 جولة ضبطت خلالها 549 مخالفة، والطائف 1337 جولة ضبطت خلالها 199 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1487 جولة ضبطت خلالها 125 مخالفة، والقنفذة 567 جولة ضبطت خلالها 49 مخالفة.

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية وفقًا لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911 "

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