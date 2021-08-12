النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية يستقبل نظيره الإريتري

استعرضا العلاقات الثنائية للبلدين

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية إريتريا عثمان علي صالح.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، كما استعرض الجانبان جهود المملكة الحثيثة الداعمة للجهود الإقليمية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحلّ النزاعات في القارة الإفريقية ودفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار فيها، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر القرشي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية الإفريقية بوزارة الخارجية السفير محمد العلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يستقبل نظيره الإريتري
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية إريتريا عثمان علي صالح.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، كما استعرض الجانبان جهود المملكة الحثيثة الداعمة للجهود الإقليمية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحلّ النزاعات في القارة الإفريقية ودفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار فيها، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر القرشي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية الإفريقية بوزارة الخارجية السفير محمد العلي.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
06:05 PM

وزير الخارجية يستقبل نظيره الإريتري

استعرضا العلاقات الثنائية للبلدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
347

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية إريتريا عثمان علي صالح.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، كما استعرض الجانبان جهود المملكة الحثيثة الداعمة للجهود الإقليمية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحلّ النزاعات في القارة الإفريقية ودفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار فيها، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر القرشي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية الإفريقية بوزارة الخارجية السفير محمد العلي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,673
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,332
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,612
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,314

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة