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كاتب سعودي: شركة المياه تطالبني بفاتورة قدرها 170 ألف ريال!!

قال: قيمة استهلاكي بشهور يعادل استهلاكي في الـ25 سنة الماضية

يروي الكاتب الصحفي د. عبدالعزيز العمر أن شركة المياه الوطنية تطالبه بفواتير قدرها 170 ألف ريال عن استهلاك المياه في الشهور القليلة الماضية، رافضين كل الشكاوى، ومؤكدين أنه استهلاك حقيقي ويمكن تقسيط المبلغ.

شركة المياه ليست أمرًا شخصيًا

وفي مقاله "تجربتي مع شركة المياه الوطنية" بصحيفة "الجزيرة"، يقول العمر: "أنا ممن ينتقد الكتابة في أي صحيفة سيارة لغرض شخصي، لذا قررت ألا أكتب عن معاناتي الشخصية مع شركة المياه الوطنية التي استمرت حتى الآن عاماً كاملاً (قابلة للزيادة حسب ما ظهر لي من مؤشرات). ولكن عندما لاحظت أن أمثالي كثر ممن يشتكون من ارتفاع فواتير شركة المياه، اقتنعت أخيراً أن الكتابة عن شركة المياه الوطنية لم تعد شأناً شخصياً، بل شأن عام، بل واجب وطني".

170 ألف ريال في شهور

ويروي "العمر" تجربته قائلاً: "بدأت حكاياتي مع شركة المياه الوطنية عندما بدأت فواتير استهلاكي للماء تصعد فجأة من خانة العشرات إلى خانة عشرات الألوف، فخلال أشهر قليلة فقط وصلت قيمة فاتورتي إلى مائة وسبعين ألف ريال، وهذا رقم فلكي. وبعد أن قمت بفحص شبكة المياه تقدَّمت بعدة شكاوى إلى شركة المياه الوطنية، وفي كل مرة كانت شركة المياه ترفض الشكوى. يا شركة مياهنا الوطنية إذا كان ارتفاع استهلاكي للماء كان بسبب تسربات كما تقولين فلماذا انتظرتِ عدة أشهر ترفضين كل شكوى حتى تضخم استهلاكي للماء، وحتى وصلت فاتورتي إلى مائة وسبعين ألف ريال، لتوقفي حينها عداد الماء بعد خراب البصرة، وبعد إهدار لمياهنا الوطنية".

يقولون "استهلاكك حقيقي"

وينهي "العمر" مذهولاً وهو يقول: "مع قلة الحيلة قرَّرت تصعيد الشكوى إلى (منظم المياه)، ثم جاءني الرد من منظم المياه أن استهلاكك حقيقي ويجب أن تدفع، ويمكنك تقسيط دفع مبلغ الفاتورة. كيف يكون استهلاكي حقيقياً وقيمة استهلاكي للماء في الشهور القليلة الأخيرة فقط يعادل كل استهلاكي في الخمس والعشرين سنة الماضية، ولا يوجد لدي مسبح أو حدائق؟".

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كاتب سعودي: شركة المياه تطالبني بفاتورة قدرها 170 ألف ريال!!
سبق

يروي الكاتب الصحفي د. عبدالعزيز العمر أن شركة المياه الوطنية تطالبه بفواتير قدرها 170 ألف ريال عن استهلاك المياه في الشهور القليلة الماضية، رافضين كل الشكاوى، ومؤكدين أنه استهلاك حقيقي ويمكن تقسيط المبلغ.

شركة المياه ليست أمرًا شخصيًا

وفي مقاله "تجربتي مع شركة المياه الوطنية" بصحيفة "الجزيرة"، يقول العمر: "أنا ممن ينتقد الكتابة في أي صحيفة سيارة لغرض شخصي، لذا قررت ألا أكتب عن معاناتي الشخصية مع شركة المياه الوطنية التي استمرت حتى الآن عاماً كاملاً (قابلة للزيادة حسب ما ظهر لي من مؤشرات). ولكن عندما لاحظت أن أمثالي كثر ممن يشتكون من ارتفاع فواتير شركة المياه، اقتنعت أخيراً أن الكتابة عن شركة المياه الوطنية لم تعد شأناً شخصياً، بل شأن عام، بل واجب وطني".

170 ألف ريال في شهور

ويروي "العمر" تجربته قائلاً: "بدأت حكاياتي مع شركة المياه الوطنية عندما بدأت فواتير استهلاكي للماء تصعد فجأة من خانة العشرات إلى خانة عشرات الألوف، فخلال أشهر قليلة فقط وصلت قيمة فاتورتي إلى مائة وسبعين ألف ريال، وهذا رقم فلكي. وبعد أن قمت بفحص شبكة المياه تقدَّمت بعدة شكاوى إلى شركة المياه الوطنية، وفي كل مرة كانت شركة المياه ترفض الشكوى. يا شركة مياهنا الوطنية إذا كان ارتفاع استهلاكي للماء كان بسبب تسربات كما تقولين فلماذا انتظرتِ عدة أشهر ترفضين كل شكوى حتى تضخم استهلاكي للماء، وحتى وصلت فاتورتي إلى مائة وسبعين ألف ريال، لتوقفي حينها عداد الماء بعد خراب البصرة، وبعد إهدار لمياهنا الوطنية".

يقولون "استهلاكك حقيقي"

وينهي "العمر" مذهولاً وهو يقول: "مع قلة الحيلة قرَّرت تصعيد الشكوى إلى (منظم المياه)، ثم جاءني الرد من منظم المياه أن استهلاكك حقيقي ويجب أن تدفع، ويمكنك تقسيط دفع مبلغ الفاتورة. كيف يكون استهلاكي حقيقياً وقيمة استهلاكي للماء في الشهور القليلة الأخيرة فقط يعادل كل استهلاكي في الخمس والعشرين سنة الماضية، ولا يوجد لدي مسبح أو حدائق؟".

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
05:21 PM

كاتب سعودي: شركة المياه تطالبني بفاتورة قدرها 170 ألف ريال!!

قال: قيمة استهلاكي بشهور يعادل استهلاكي في الـ25 سنة الماضية

A A A
أيمن حسن - الرياض
13
2,496

يروي الكاتب الصحفي د. عبدالعزيز العمر أن شركة المياه الوطنية تطالبه بفواتير قدرها 170 ألف ريال عن استهلاك المياه في الشهور القليلة الماضية، رافضين كل الشكاوى، ومؤكدين أنه استهلاك حقيقي ويمكن تقسيط المبلغ.

شركة المياه ليست أمرًا شخصيًا

وفي مقاله "تجربتي مع شركة المياه الوطنية" بصحيفة "الجزيرة"، يقول العمر: "أنا ممن ينتقد الكتابة في أي صحيفة سيارة لغرض شخصي، لذا قررت ألا أكتب عن معاناتي الشخصية مع شركة المياه الوطنية التي استمرت حتى الآن عاماً كاملاً (قابلة للزيادة حسب ما ظهر لي من مؤشرات). ولكن عندما لاحظت أن أمثالي كثر ممن يشتكون من ارتفاع فواتير شركة المياه، اقتنعت أخيراً أن الكتابة عن شركة المياه الوطنية لم تعد شأناً شخصياً، بل شأن عام، بل واجب وطني".

170 ألف ريال في شهور

ويروي "العمر" تجربته قائلاً: "بدأت حكاياتي مع شركة المياه الوطنية عندما بدأت فواتير استهلاكي للماء تصعد فجأة من خانة العشرات إلى خانة عشرات الألوف، فخلال أشهر قليلة فقط وصلت قيمة فاتورتي إلى مائة وسبعين ألف ريال، وهذا رقم فلكي. وبعد أن قمت بفحص شبكة المياه تقدَّمت بعدة شكاوى إلى شركة المياه الوطنية، وفي كل مرة كانت شركة المياه ترفض الشكوى. يا شركة مياهنا الوطنية إذا كان ارتفاع استهلاكي للماء كان بسبب تسربات كما تقولين فلماذا انتظرتِ عدة أشهر ترفضين كل شكوى حتى تضخم استهلاكي للماء، وحتى وصلت فاتورتي إلى مائة وسبعين ألف ريال، لتوقفي حينها عداد الماء بعد خراب البصرة، وبعد إهدار لمياهنا الوطنية".

يقولون "استهلاكك حقيقي"

وينهي "العمر" مذهولاً وهو يقول: "مع قلة الحيلة قرَّرت تصعيد الشكوى إلى (منظم المياه)، ثم جاءني الرد من منظم المياه أن استهلاكك حقيقي ويجب أن تدفع، ويمكنك تقسيط دفع مبلغ الفاتورة. كيف يكون استهلاكي حقيقياً وقيمة استهلاكي للماء في الشهور القليلة الأخيرة فقط يعادل كل استهلاكي في الخمس والعشرين سنة الماضية، ولا يوجد لدي مسبح أو حدائق؟".

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