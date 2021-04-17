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"أمير تبوك": التبرع السخى للقيادة لمنصة "إحسان" تجسيد لدعمها للعمل الخيري

نوه برعاية خادم الحرمين وولي عهده بجميع مبادرات التحول الرقمي بالمملكة

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن التبرع السخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - من خلال منصة "إحسان" الوطنية للعمل الخيري هو تجسيد لحرص واهتمام القيادة الرشيدة -رعاها الله.

ونوه أمير تبوك بدعم القيادة لكل المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري, ممثلاً بالدعم والاهتمام الذي تحظى به منصة إحسان من قبل ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك امتدادًا لحرصه - حفظه الله - على دعم العمل الخيري.

وحث أمير تبوك جميع أبناء المنطقة والجمعيات الخيرية على المبادرة على التبرع عبر منصة إحسان الخيرية في هذا الشهر الفضيل لمواصلة العمل الخيري.

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"أمير تبوك": التبرع السخى للقيادة لمنصة "إحسان" تجسيد لدعمها للعمل الخيري
سبق

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن التبرع السخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - من خلال منصة "إحسان" الوطنية للعمل الخيري هو تجسيد لحرص واهتمام القيادة الرشيدة -رعاها الله.

ونوه أمير تبوك بدعم القيادة لكل المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري, ممثلاً بالدعم والاهتمام الذي تحظى به منصة إحسان من قبل ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك امتدادًا لحرصه - حفظه الله - على دعم العمل الخيري.

وحث أمير تبوك جميع أبناء المنطقة والجمعيات الخيرية على المبادرة على التبرع عبر منصة إحسان الخيرية في هذا الشهر الفضيل لمواصلة العمل الخيري.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
05:12 PM

"أمير تبوك": التبرع السخى للقيادة لمنصة "إحسان" تجسيد لدعمها للعمل الخيري

نوه برعاية خادم الحرمين وولي عهده بجميع مبادرات التحول الرقمي بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن التبرع السخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - من خلال منصة "إحسان" الوطنية للعمل الخيري هو تجسيد لحرص واهتمام القيادة الرشيدة -رعاها الله.

ونوه أمير تبوك بدعم القيادة لكل المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري, ممثلاً بالدعم والاهتمام الذي تحظى به منصة إحسان من قبل ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك امتدادًا لحرصه - حفظه الله - على دعم العمل الخيري.

وحث أمير تبوك جميع أبناء المنطقة والجمعيات الخيرية على المبادرة على التبرع عبر منصة إحسان الخيرية في هذا الشهر الفضيل لمواصلة العمل الخيري.

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