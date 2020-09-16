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بمساندة الجهات الأمنية.. "بلدية محايل" تزيل عددًا من التعديات على خطوط التنظيم بحي الحيلة

"حافظ" لـ"سبق": تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة عن مجلس الوزراء بحق كل مخالف

نفَّذت بلدية محافظة محايل صباح أمس عمليات إزالة نوعية بحي الحيلة بالمحافظة بعد تعدي عدد من مُلاك الفيلات والعمائر السكنية على أجزاء من أملاك الدولة.

وتفصيلاً، قال رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ لـ"سبق": "تم إزالة التعدي على خطوط التنظيم، المتمثلة في قيام بعض المواطنين بإحداث مبانٍ من درج ومداخل سيارات وبايكات خارج حدود صكوكهم؛ ما أدى إلى تشوُّه بصري، وتضييق شوارع المخطط، فضلاً عن عدم الالتزام بضوابط رخص البناء".

وأكد "ابن حافظ" أن البلدية سوف تقوم بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة عن مجلس الوزراء، فضلاً عن تنفيذ جولات ميدانية مستمرة للحد من التجاوزات والتعديات، وتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق كل مخالف، بما يضمن عدم تجاوز حدود صكوكهم، وعدم التعدي على المرافق العامة. مشيرًا إلى أن الإزالة وتطبيق الجزاءات ستطول كل مخالفة يتم رصدها.

ويأتي الإجراء إنفاذًا للأوامر السامية، بمتابعة مباشرة من الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير؛ لمنع التعدي على الممتلكات العامة والأراضي الحكومية.

وكانت محافظة محايل قد أصدرت توجيهًا لشرطة المحافظة بمساندة البلدية في تنفيذ الإزالات، واستعادة المواقع الحكومية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمساندة الجهات الأمنية.. "بلدية محايل" تزيل عددًا من التعديات على خطوط التنظيم بحي الحيلة
سبق

نفَّذت بلدية محافظة محايل صباح أمس عمليات إزالة نوعية بحي الحيلة بالمحافظة بعد تعدي عدد من مُلاك الفيلات والعمائر السكنية على أجزاء من أملاك الدولة.

وتفصيلاً، قال رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ لـ"سبق": "تم إزالة التعدي على خطوط التنظيم، المتمثلة في قيام بعض المواطنين بإحداث مبانٍ من درج ومداخل سيارات وبايكات خارج حدود صكوكهم؛ ما أدى إلى تشوُّه بصري، وتضييق شوارع المخطط، فضلاً عن عدم الالتزام بضوابط رخص البناء".

وأكد "ابن حافظ" أن البلدية سوف تقوم بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة عن مجلس الوزراء، فضلاً عن تنفيذ جولات ميدانية مستمرة للحد من التجاوزات والتعديات، وتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق كل مخالف، بما يضمن عدم تجاوز حدود صكوكهم، وعدم التعدي على المرافق العامة. مشيرًا إلى أن الإزالة وتطبيق الجزاءات ستطول كل مخالفة يتم رصدها.

ويأتي الإجراء إنفاذًا للأوامر السامية، بمتابعة مباشرة من الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير؛ لمنع التعدي على الممتلكات العامة والأراضي الحكومية.

وكانت محافظة محايل قد أصدرت توجيهًا لشرطة المحافظة بمساندة البلدية في تنفيذ الإزالات، واستعادة المواقع الحكومية.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
01:08 AM

بمساندة الجهات الأمنية.. "بلدية محايل" تزيل عددًا من التعديات على خطوط التنظيم بحي الحيلة

"حافظ" لـ"سبق": تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة عن مجلس الوزراء بحق كل مخالف

A A A
محمد طيران - محايل عسير
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2,637

نفَّذت بلدية محافظة محايل صباح أمس عمليات إزالة نوعية بحي الحيلة بالمحافظة بعد تعدي عدد من مُلاك الفيلات والعمائر السكنية على أجزاء من أملاك الدولة.

وتفصيلاً، قال رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ لـ"سبق": "تم إزالة التعدي على خطوط التنظيم، المتمثلة في قيام بعض المواطنين بإحداث مبانٍ من درج ومداخل سيارات وبايكات خارج حدود صكوكهم؛ ما أدى إلى تشوُّه بصري، وتضييق شوارع المخطط، فضلاً عن عدم الالتزام بضوابط رخص البناء".

وأكد "ابن حافظ" أن البلدية سوف تقوم بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة عن مجلس الوزراء، فضلاً عن تنفيذ جولات ميدانية مستمرة للحد من التجاوزات والتعديات، وتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق كل مخالف، بما يضمن عدم تجاوز حدود صكوكهم، وعدم التعدي على المرافق العامة. مشيرًا إلى أن الإزالة وتطبيق الجزاءات ستطول كل مخالفة يتم رصدها.

ويأتي الإجراء إنفاذًا للأوامر السامية، بمتابعة مباشرة من الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير؛ لمنع التعدي على الممتلكات العامة والأراضي الحكومية.

وكانت محافظة محايل قد أصدرت توجيهًا لشرطة المحافظة بمساندة البلدية في تنفيذ الإزالات، واستعادة المواقع الحكومية.

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