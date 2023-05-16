صدر قرار فضيلة وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار بتمديد تكليف فضيلة الشيخ معاذ بن أحمد العثيم رئيساً لكتابة العدل بعنيزة من تاريخ ١٤/ ٩ / ١٤٤١هـ.
تمديد تكليف "العثيم" رئيساً لعدل عنيزة
صدر قرار فضيلة وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار بتمديد تكليف فضيلة الشيخ معاذ بن أحمد العثيم رئيساً لكتابة العدل بعنيزة من تاريخ ١٤/ ٩ / ١٤٤١هـ.
اعلان
تمديد تكليف "العثيم" رئيساً لعدل عنيزةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-16
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
05:16 PM
تمديد تكليف "العثيم" رئيساً لعدل عنيزة
صدر قرار فضيلة وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار بتمديد تكليف فضيلة الشيخ معاذ بن أحمد العثيم رئيساً لكتابة العدل بعنيزة من تاريخ ١٤/ ٩ / ١٤٤١هـ.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
6,269
91 مليار ..
29 يناير
16,330
70 مليار ..
26 أكتوبر
21,498
53.8 مليار
31 يوليو
42,359
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة
علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة
عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات
عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي
محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب
سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين
علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات
فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا
بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩
عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق
بدر الغامدي