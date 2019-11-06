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ورش "كعكية مكة".. وُعود النقل لمدينة السيارات بالعكيشية لم تُنفذ منذ قرابة العام

المستثمرون يتحملون خسائر شهرية قيمة الإيجارات بمواقع خالية.. مَن المسؤول؟

لا تزال لوحة إعلان نقل ورش وجميع أنشطة السيارات بالكعكية، التي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة مطلع جمادى الأولى من العام الماضي، تُصارع الزمن في ذات الموقع القديم، دون أن يتم نقل تلك الأنشطة إلى مشروع مدينة السيارات الجديدة، جنوب مكة المكرمة امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية، كما هو مقرر لها بحسب الإعلان؛ وسط مطالبات المستثمرين بسرعة الانتقال، بعد أن تَكَبّدوا خسائر مالية بسبب الإيجارات في الموقع الجديد الذي لم يتم تشغيله حتى الآن.

وتضمّن الإعلان حينها، نقلَ الورش بمنطقة الكعكية إلى مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة امتداد طريق إبراهيم الخليل "العكيشية"، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان 4/ 5/ 1440، قبل أن تصرّح الأمانة بعد انقضاء المهلة الأولى، بتمديد مهلة جديدة في 30 ذي الحجة من العام الماضي؛ وهو الموعد الآخر الذي لم يتم العمل به.

وتَبِع ذلك بعد انقضاء المهلتين، تصريحُ المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، لـ"سبق" بعد شكاوى المستثمرين قبل عدة أشهر، "بأن ورش الكعكية سيتم نقلها قريبًا إلى مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة أو إلى مجمع حراء حسب رغبة ملاك الورش".

وتساءل عدد من المستثمرين عن الوقت المقرر لنقل الورش وجميع أنشطة السيارات الواقعة بالكعكية إلى مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية؛ في ظل تكبدهم خسائر مالية نظير استئجارهم عددًا من المواقع في الموقع الجديد؛ بينما لا تزال ورش الكعكية تعمل؛ مما حدا بالزبائن إلى العزوف وعدم ذهابهم إلى المدينة الجديدة.

وطالبوا المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة نقل أنشطة السيارات الواقعة بالكعكية من ورش ونحوها إلى مدينة السيارات الجديدة جنوب مكة؛ لافتين إلى أن تأخر نقلها تَسَبّب لهم في خسائر فادحة نظير الإيجارات الشهرية التي يتم دفعها في ظل أن الموقع خال تمامًا من أي نشاط.

الكعكية مكة المكرمة ورش السيارات

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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ورش "كعكية مكة".. وُعود النقل لمدينة السيارات بالعكيشية لم تُنفذ منذ قرابة العام
سبق

لا تزال لوحة إعلان نقل ورش وجميع أنشطة السيارات بالكعكية، التي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة مطلع جمادى الأولى من العام الماضي، تُصارع الزمن في ذات الموقع القديم، دون أن يتم نقل تلك الأنشطة إلى مشروع مدينة السيارات الجديدة، جنوب مكة المكرمة امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية، كما هو مقرر لها بحسب الإعلان؛ وسط مطالبات المستثمرين بسرعة الانتقال، بعد أن تَكَبّدوا خسائر مالية بسبب الإيجارات في الموقع الجديد الذي لم يتم تشغيله حتى الآن.

وتضمّن الإعلان حينها، نقلَ الورش بمنطقة الكعكية إلى مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة امتداد طريق إبراهيم الخليل "العكيشية"، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان 4/ 5/ 1440، قبل أن تصرّح الأمانة بعد انقضاء المهلة الأولى، بتمديد مهلة جديدة في 30 ذي الحجة من العام الماضي؛ وهو الموعد الآخر الذي لم يتم العمل به.

وتَبِع ذلك بعد انقضاء المهلتين، تصريحُ المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، لـ"سبق" بعد شكاوى المستثمرين قبل عدة أشهر، "بأن ورش الكعكية سيتم نقلها قريبًا إلى مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة أو إلى مجمع حراء حسب رغبة ملاك الورش".

وتساءل عدد من المستثمرين عن الوقت المقرر لنقل الورش وجميع أنشطة السيارات الواقعة بالكعكية إلى مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية؛ في ظل تكبدهم خسائر مالية نظير استئجارهم عددًا من المواقع في الموقع الجديد؛ بينما لا تزال ورش الكعكية تعمل؛ مما حدا بالزبائن إلى العزوف وعدم ذهابهم إلى المدينة الجديدة.

وطالبوا المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة نقل أنشطة السيارات الواقعة بالكعكية من ورش ونحوها إلى مدينة السيارات الجديدة جنوب مكة؛ لافتين إلى أن تأخر نقلها تَسَبّب لهم في خسائر فادحة نظير الإيجارات الشهرية التي يتم دفعها في ظل أن الموقع خال تمامًا من أي نشاط.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
11:26 AM

ورش "كعكية مكة".. وُعود النقل لمدينة السيارات بالعكيشية لم تُنفذ منذ قرابة العام

المستثمرون يتحملون خسائر شهرية قيمة الإيجارات بمواقع خالية.. مَن المسؤول؟

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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لا تزال لوحة إعلان نقل ورش وجميع أنشطة السيارات بالكعكية، التي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة مطلع جمادى الأولى من العام الماضي، تُصارع الزمن في ذات الموقع القديم، دون أن يتم نقل تلك الأنشطة إلى مشروع مدينة السيارات الجديدة، جنوب مكة المكرمة امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية، كما هو مقرر لها بحسب الإعلان؛ وسط مطالبات المستثمرين بسرعة الانتقال، بعد أن تَكَبّدوا خسائر مالية بسبب الإيجارات في الموقع الجديد الذي لم يتم تشغيله حتى الآن.

وتضمّن الإعلان حينها، نقلَ الورش بمنطقة الكعكية إلى مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة امتداد طريق إبراهيم الخليل "العكيشية"، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان 4/ 5/ 1440، قبل أن تصرّح الأمانة بعد انقضاء المهلة الأولى، بتمديد مهلة جديدة في 30 ذي الحجة من العام الماضي؛ وهو الموعد الآخر الذي لم يتم العمل به.

وتَبِع ذلك بعد انقضاء المهلتين، تصريحُ المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، لـ"سبق" بعد شكاوى المستثمرين قبل عدة أشهر، "بأن ورش الكعكية سيتم نقلها قريبًا إلى مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة أو إلى مجمع حراء حسب رغبة ملاك الورش".

وتساءل عدد من المستثمرين عن الوقت المقرر لنقل الورش وجميع أنشطة السيارات الواقعة بالكعكية إلى مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية؛ في ظل تكبدهم خسائر مالية نظير استئجارهم عددًا من المواقع في الموقع الجديد؛ بينما لا تزال ورش الكعكية تعمل؛ مما حدا بالزبائن إلى العزوف وعدم ذهابهم إلى المدينة الجديدة.

وطالبوا المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة نقل أنشطة السيارات الواقعة بالكعكية من ورش ونحوها إلى مدينة السيارات الجديدة جنوب مكة؛ لافتين إلى أن تأخر نقلها تَسَبّب لهم في خسائر فادحة نظير الإيجارات الشهرية التي يتم دفعها في ظل أن الموقع خال تمامًا من أي نشاط.

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