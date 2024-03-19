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اكتشاف 11 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في العراق

تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في أيرلندا الشمالية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عن اكتشاف 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، مما يرفع حصيلة الإصابات في العراق إلى 177 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم، بأن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 4 في بغداد، وإصابتين في كربلاء، وواحدة في كل من النجف، والبصرة، والديوانية، والمثنى، وواسط، فيما سجلت الوزارة 49 حالة شفاء تام، يقابلها 12 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية في أيرلندا الشمالية اليوم تسجبل أول حالة وفاة داخل المقاطعة ذات علاقة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت وسائل إعلام محلية هناك بأن المتوفى رجل كبير السن كان يعاني من أمراض مزمنة ظل على إثرها منوماً في أحد مستشفيات عاصمة الإقليم بيلفاست.


يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات جراء المرض في بريطانيا إلى 103 حالات فيما بلغ عدد الإصابات 2626 إصابة.

وزارة الصحة العراقية فيروس كورونا الجديد

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اكتشاف 11 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في العراق
سبق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عن اكتشاف 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، مما يرفع حصيلة الإصابات في العراق إلى 177 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم، بأن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 4 في بغداد، وإصابتين في كربلاء، وواحدة في كل من النجف، والبصرة، والديوانية، والمثنى، وواسط، فيما سجلت الوزارة 49 حالة شفاء تام، يقابلها 12 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية في أيرلندا الشمالية اليوم تسجبل أول حالة وفاة داخل المقاطعة ذات علاقة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت وسائل إعلام محلية هناك بأن المتوفى رجل كبير السن كان يعاني من أمراض مزمنة ظل على إثرها منوماً في أحد مستشفيات عاصمة الإقليم بيلفاست.


يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات جراء المرض في بريطانيا إلى 103 حالات فيما بلغ عدد الإصابات 2626 إصابة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
04:03 PM

اكتشاف 11 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في العراق

تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في أيرلندا الشمالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عن اكتشاف 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، مما يرفع حصيلة الإصابات في العراق إلى 177 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم، بأن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 4 في بغداد، وإصابتين في كربلاء، وواحدة في كل من النجف، والبصرة، والديوانية، والمثنى، وواسط، فيما سجلت الوزارة 49 حالة شفاء تام، يقابلها 12 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية في أيرلندا الشمالية اليوم تسجبل أول حالة وفاة داخل المقاطعة ذات علاقة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت وسائل إعلام محلية هناك بأن المتوفى رجل كبير السن كان يعاني من أمراض مزمنة ظل على إثرها منوماً في أحد مستشفيات عاصمة الإقليم بيلفاست.


يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات جراء المرض في بريطانيا إلى 103 حالات فيما بلغ عدد الإصابات 2626 إصابة.

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