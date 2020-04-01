‫مصادر: القبض على متجاوز الأنظمة ومتحدي رجال الأمن في "وادي الدواسر"

تحديد موقع المركبة في وقت قياسي.. وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر تمكنت في وقت وجيز من الإطاحة بصاحب المقاطع المتداولة، الذي يقود مركبته ويتجاوز الأنظمة، ويخالف قرار منع التجول، ويستهزئ برجال الأمن، وينشرها عبر حسابه.

‫وأكدت مصادر أمنية أن شرطة وادي الدواسر تابعت المقاطع المتداولة، ويظهر فيها قيام شخص بتصوير نفسه أثناء قيادته مركبته، وتجاوزه نقطة تفتيش بسرعة جنونية، ويبث ذلك عبر حسابه بالسناب شات مفتخرًا بذلك، ومعرضًا أرواح رجال الأمن والآخرين للخطر.

‫وأضافت المصادر بأنه على الرغم من قلة توافُر المعلومات بالمقاطع، فضلاً عما تحمله من مخالفات خطرة ارتكبها، تمكنت شرطة المحافظة -بفضل من الله، ثم بخبره واحترافية رجالها- من تحديد موقع المركبة، والقبض على الشخص المتهم في وقت قياسي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.