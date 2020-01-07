في "الكلاسيكو" المنتظر.. الأهلي يسعى لخطف الوصافة من الهلال

في مباراة مؤجلة من الجولة الـ11 من الدوري.. مساء اليوم

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الهلال حينما يلتقي الفريقان على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يدخل الهلال اللقاء وهو بالمركز الثاني برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي يحتل المركز الرابع، وله لقاء مؤجل آخر أمام الفيصلي في الـ20 من الشهر الجاري.

ويفتقر الهلال لخدمات الرباعي (إدواردو، سو، خربين وحسن كادش)؛ وذلك بداعي الإصابة، لكن الهلال يسعى (بمن حضر) إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وخطف الصدارة من غريمه التقليدي "النصر".

في المقابل يأمل الأهلي بقيادة السويسري "جروس" بالعودة للديار بالنقاط الثلاث، التي ستقفز به للوصافة في حال تخطي عقبة المستضيف.

يُذكر أن لقاء الهلال والأهلي تأجل بسبب مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية التي أُقيمت الشهر الماضي، وتأهل لها بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وحقق المركز الرابع فيها.