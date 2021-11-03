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كلاب ضالة تغرس أنيابها في جسد طفل بتيماء .. نجا بأعجوبة

تم تقديم العناية الطبية اللازمة له.. ووالده لـ"سبق": خطورتها تتواصل

تعرض طفل في محافظة تيماء ويبلغ من العمر خمس سنوات لإصابات متفرقة، بعدما هاجمته كلاب ضالة أمام منزل والده في حي الروضة، حيث غرست أنيابها في جسده قبل أن يتخلص منها بأعجوبة.

ونقل والد الطفل عبدالواحد الصعب، ابنه لمستشفى تيماء العام حيث تم تقديم العناية الطبية اللازمة وتطهير الجروح بالإضافة إلى إعطائه إبراً للتسمم.

وبين والد الطفل لـ"سبق " أن الكلاب الضالة باتت محل قلق خاصة مع تكاثرها في عدد من الأحياء مبيناً أنه أبلغ الجهات المعنية بالحادثة لإزالة هذا الخطر حتى لا يقع فيها طفل آخر .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كلاب ضالة تغرس أنيابها في جسد طفل بتيماء .. نجا بأعجوبة
سبق

تعرض طفل في محافظة تيماء ويبلغ من العمر خمس سنوات لإصابات متفرقة، بعدما هاجمته كلاب ضالة أمام منزل والده في حي الروضة، حيث غرست أنيابها في جسده قبل أن يتخلص منها بأعجوبة.

ونقل والد الطفل عبدالواحد الصعب، ابنه لمستشفى تيماء العام حيث تم تقديم العناية الطبية اللازمة وتطهير الجروح بالإضافة إلى إعطائه إبراً للتسمم.

وبين والد الطفل لـ"سبق " أن الكلاب الضالة باتت محل قلق خاصة مع تكاثرها في عدد من الأحياء مبيناً أنه أبلغ الجهات المعنية بالحادثة لإزالة هذا الخطر حتى لا يقع فيها طفل آخر .

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
07:37 PM

كلاب ضالة تغرس أنيابها في جسد طفل بتيماء .. نجا بأعجوبة

تم تقديم العناية الطبية اللازمة له.. ووالده لـ"سبق": خطورتها تتواصل

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بدر الجبل - تبوك
2
2,514

تعرض طفل في محافظة تيماء ويبلغ من العمر خمس سنوات لإصابات متفرقة، بعدما هاجمته كلاب ضالة أمام منزل والده في حي الروضة، حيث غرست أنيابها في جسده قبل أن يتخلص منها بأعجوبة.

ونقل والد الطفل عبدالواحد الصعب، ابنه لمستشفى تيماء العام حيث تم تقديم العناية الطبية اللازمة وتطهير الجروح بالإضافة إلى إعطائه إبراً للتسمم.

وبين والد الطفل لـ"سبق " أن الكلاب الضالة باتت محل قلق خاصة مع تكاثرها في عدد من الأحياء مبيناً أنه أبلغ الجهات المعنية بالحادثة لإزالة هذا الخطر حتى لا يقع فيها طفل آخر .

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