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وفاة وزير الطوارئ الروسي لدى محاولته إنقاذ شخص خلال تدريبات

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن رئيسها يفغيني زينيتشيف؛ فارق الحياة لدى محاولته إنقاذ شخص آخر من جرّاء حادث وقع خلال تدريبات.

ونشر موقع "روسيا اليوم" الخبر، ولم يتطرق إلى مزيدٍ من التفاصيل حول الواقعة.

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وفاة وزير الطوارئ الروسي لدى محاولته إنقاذ شخص خلال تدريبات
سبق

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن رئيسها يفغيني زينيتشيف؛ فارق الحياة لدى محاولته إنقاذ شخص آخر من جرّاء حادث وقع خلال تدريبات.

ونشر موقع "روسيا اليوم" الخبر، ولم يتطرق إلى مزيدٍ من التفاصيل حول الواقعة.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
12:59 PM

وفاة وزير الطوارئ الروسي لدى محاولته إنقاذ شخص خلال تدريبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,385

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن رئيسها يفغيني زينيتشيف؛ فارق الحياة لدى محاولته إنقاذ شخص آخر من جرّاء حادث وقع خلال تدريبات.

ونشر موقع "روسيا اليوم" الخبر، ولم يتطرق إلى مزيدٍ من التفاصيل حول الواقعة.

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