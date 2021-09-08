وفاة وزير الطوارئ الروسي لدى محاولته إنقاذ شخص خلال تدريبات

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن رئيسها يفغيني زينيتشيف؛ فارق الحياة لدى محاولته إنقاذ شخص آخر من جرّاء حادث وقع خلال تدريبات.
ونشر موقع "روسيا اليوم" الخبر، ولم يتطرق إلى مزيدٍ من التفاصيل حول الواقعة.
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن رئيسها يفغيني زينيتشيف؛ فارق الحياة لدى محاولته إنقاذ شخص آخر من جرّاء حادث وقع خلال تدريبات.
ونشر موقع "روسيا اليوم" الخبر، ولم يتطرق إلى مزيدٍ من التفاصيل حول الواقعة.
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن رئيسها يفغيني زينيتشيف؛ فارق الحياة لدى محاولته إنقاذ شخص آخر من جرّاء حادث وقع خلال تدريبات.
ونشر موقع "روسيا اليوم" الخبر، ولم يتطرق إلى مزيدٍ من التفاصيل حول الواقعة.
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن رئيسها يفغيني زينيتشيف؛ فارق الحياة لدى محاولته إنقاذ شخص آخر من جرّاء حادث وقع خلال تدريبات.
ونشر موقع "روسيا اليوم" الخبر، ولم يتطرق إلى مزيدٍ من التفاصيل حول الواقعة.