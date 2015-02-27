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هل تتجدد الأزمة؟ .. أذربيجان تتهم أرمينيا بانتهاك الهدنة

باكو أشارت إلى إرسال عسكريين إلى "ناجورنو كاراباخ"

اتهمت أذربيجان أرمينيا اليوم (السبت)، بانتهاك بنود الإعلان الثلاثي بين باكو ويريفان وموسكو بشأن الهدنة في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن هناك حوادث لإرسال أفراد من القوات المسلحة الأرمينية ليلتحقوا بالخدمة العسكرية على أراضي الجمهورية الأذربيجانية المعترف بها دوليًا.

وأضافت أن الإرسال ينتهك قواعد ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان بعد توقيع الإعلان المشترك بين أذربيجان وأرمينيا الصادر في 10 نوفمبر 2020، الذي يقضي بوقف النشاطات العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا.

وأوضحت أن إشراك العسكريين الأرمن في هذه النشاطات، بنقلهم إلى المنطقة سرًا عبر ممر لاتشين الرابط بين أرمينيا وقره باغ، أثار امتعاض العسكريين الأذربيجانيين وأفراد عائلاتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الانتشار غير الشرعي لقوات أرمينية في أراض للجمهورية الأذربيجانية تنتشر فيها حاليًا قوات حفظ السلام الروسية، يعد هو الآخر خرقًا فادحًا للإعلان المشترك لزعماء أذربيجان وروسيا وأرمينيا من 10 نوفمبر.

أذربيجان أرمينيا

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هل تتجدد الأزمة؟ .. أذربيجان تتهم أرمينيا بانتهاك الهدنة
سبق

اتهمت أذربيجان أرمينيا اليوم (السبت)، بانتهاك بنود الإعلان الثلاثي بين باكو ويريفان وموسكو بشأن الهدنة في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن هناك حوادث لإرسال أفراد من القوات المسلحة الأرمينية ليلتحقوا بالخدمة العسكرية على أراضي الجمهورية الأذربيجانية المعترف بها دوليًا.

وأضافت أن الإرسال ينتهك قواعد ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان بعد توقيع الإعلان المشترك بين أذربيجان وأرمينيا الصادر في 10 نوفمبر 2020، الذي يقضي بوقف النشاطات العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا.

وأوضحت أن إشراك العسكريين الأرمن في هذه النشاطات، بنقلهم إلى المنطقة سرًا عبر ممر لاتشين الرابط بين أرمينيا وقره باغ، أثار امتعاض العسكريين الأذربيجانيين وأفراد عائلاتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الانتشار غير الشرعي لقوات أرمينية في أراض للجمهورية الأذربيجانية تنتشر فيها حاليًا قوات حفظ السلام الروسية، يعد هو الآخر خرقًا فادحًا للإعلان المشترك لزعماء أذربيجان وروسيا وأرمينيا من 10 نوفمبر.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
10:01 PM

هل تتجدد الأزمة؟ .. أذربيجان تتهم أرمينيا بانتهاك الهدنة

باكو أشارت إلى إرسال عسكريين إلى "ناجورنو كاراباخ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهمت أذربيجان أرمينيا اليوم (السبت)، بانتهاك بنود الإعلان الثلاثي بين باكو ويريفان وموسكو بشأن الهدنة في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن هناك حوادث لإرسال أفراد من القوات المسلحة الأرمينية ليلتحقوا بالخدمة العسكرية على أراضي الجمهورية الأذربيجانية المعترف بها دوليًا.

وأضافت أن الإرسال ينتهك قواعد ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان بعد توقيع الإعلان المشترك بين أذربيجان وأرمينيا الصادر في 10 نوفمبر 2020، الذي يقضي بوقف النشاطات العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا.

وأوضحت أن إشراك العسكريين الأرمن في هذه النشاطات، بنقلهم إلى المنطقة سرًا عبر ممر لاتشين الرابط بين أرمينيا وقره باغ، أثار امتعاض العسكريين الأذربيجانيين وأفراد عائلاتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الانتشار غير الشرعي لقوات أرمينية في أراض للجمهورية الأذربيجانية تنتشر فيها حاليًا قوات حفظ السلام الروسية، يعد هو الآخر خرقًا فادحًا للإعلان المشترك لزعماء أذربيجان وروسيا وأرمينيا من 10 نوفمبر.

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