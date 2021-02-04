النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

آخر أرقام "كورونا" في مكة.. إجمالي الحالات النشطة دون الـ 100 منذ أسابيع

بعد أن سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 إصابة جديدة و20 تماثلت للشفاء

أظهرت آخر إحصاءات وزارة الصحة، مجمل الحالات النشطة التي تحمل فيروس كورونا المستجد في العاصمة المقدسة، حيث لم تتجاوز الـ 100 حالة منذ أسابيع عدّة.

وبلغت الحالات النشطة في مكة 91 حالة بعد أن سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 20 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
آخر أرقام "كورونا" في مكة.. إجمالي الحالات النشطة دون الـ 100 منذ أسابيع
سبق

أظهرت آخر إحصاءات وزارة الصحة، مجمل الحالات النشطة التي تحمل فيروس كورونا المستجد في العاصمة المقدسة، حيث لم تتجاوز الـ 100 حالة منذ أسابيع عدّة.

وبلغت الحالات النشطة في مكة 91 حالة بعد أن سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 20 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
01:54 AM

آخر أرقام "كورونا" في مكة.. إجمالي الحالات النشطة دون الـ 100 منذ أسابيع

بعد أن سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 إصابة جديدة و20 تماثلت للشفاء

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
339

أظهرت آخر إحصاءات وزارة الصحة، مجمل الحالات النشطة التي تحمل فيروس كورونا المستجد في العاصمة المقدسة، حيث لم تتجاوز الـ 100 حالة منذ أسابيع عدّة.

وبلغت الحالات النشطة في مكة 91 حالة بعد أن سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 20 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,800
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,296
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,358
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,186

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة