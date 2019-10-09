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ترك زملاءه في الطابور وأضرم النار في الفصل .. واقعة قيد التحقيق بصبيا

قائد المدرسة والطلاب كشفوا الأمر مبكراً واستخدموا أدوات السلامة للسيطرة

كشفت مصادر لـ "سبق"، أن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا باشرت حريقاً أضرمه طالبٌ متعمداً في فصله بإحدى مدارس المحافظة صبيا مستغلاً فراغ الفصل وقت الطابور الصباحي.

وبيّنت المصادر أن قائد المدرسة وزملاءه تمكّنوا من كشف موقع الحريق مبكراً واستخدموا أدوات السلامة لإطفاء الحريق الذي اندلع بالصف الخامس، فيما نجا جميع الطلاب والمعلمين من الحادث وباشرت فرق الدفاع المدني والفرق المختصة الحادث.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيق في الحادثة للكشف عن كامل التفاصيل وتوجهات الطالب التي دفعته إلى ارتكاب هذه الجريمة.

صبيا حريق مدارس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترك زملاءه في الطابور وأضرم النار في الفصل .. واقعة قيد التحقيق بصبيا
سبق

كشفت مصادر لـ "سبق"، أن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا باشرت حريقاً أضرمه طالبٌ متعمداً في فصله بإحدى مدارس المحافظة صبيا مستغلاً فراغ الفصل وقت الطابور الصباحي.

وبيّنت المصادر أن قائد المدرسة وزملاءه تمكّنوا من كشف موقع الحريق مبكراً واستخدموا أدوات السلامة لإطفاء الحريق الذي اندلع بالصف الخامس، فيما نجا جميع الطلاب والمعلمين من الحادث وباشرت فرق الدفاع المدني والفرق المختصة الحادث.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيق في الحادثة للكشف عن كامل التفاصيل وتوجهات الطالب التي دفعته إلى ارتكاب هذه الجريمة.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
02:14 PM

ترك زملاءه في الطابور وأضرم النار في الفصل .. واقعة قيد التحقيق بصبيا

قائد المدرسة والطلاب كشفوا الأمر مبكراً واستخدموا أدوات السلامة للسيطرة

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محمد المواسي - جازان
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7,545

كشفت مصادر لـ "سبق"، أن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا باشرت حريقاً أضرمه طالبٌ متعمداً في فصله بإحدى مدارس المحافظة صبيا مستغلاً فراغ الفصل وقت الطابور الصباحي.

وبيّنت المصادر أن قائد المدرسة وزملاءه تمكّنوا من كشف موقع الحريق مبكراً واستخدموا أدوات السلامة لإطفاء الحريق الذي اندلع بالصف الخامس، فيما نجا جميع الطلاب والمعلمين من الحادث وباشرت فرق الدفاع المدني والفرق المختصة الحادث.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيق في الحادثة للكشف عن كامل التفاصيل وتوجهات الطالب التي دفعته إلى ارتكاب هذه الجريمة.

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