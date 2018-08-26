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"هيئة الشرقية": خطة ميدانية وتوعوية للعودة للمدارس والجامعات

جولات متنوعة لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية استعداده للعمل خلال العودة الحضورية للتعليم العام والجامعي بخطة ميدانية وتوعوية متكاملة قائمة على تنفيذ جولات ميدانية على مدارس البنين والبنات والجامعات والكليات والمعاهد، وبذل كل الجهود الميدانية والتوعوية وتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.

ونوّه فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي بأن تطبيق خطة عمل الجولات الميدانية والتوعوية من بداية العام الدراسي الأول تحظى بإشراف وتوجيهات أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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"هيئة الشرقية": خطة ميدانية وتوعوية للعودة للمدارس والجامعات
سبق

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية استعداده للعمل خلال العودة الحضورية للتعليم العام والجامعي بخطة ميدانية وتوعوية متكاملة قائمة على تنفيذ جولات ميدانية على مدارس البنين والبنات والجامعات والكليات والمعاهد، وبذل كل الجهود الميدانية والتوعوية وتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.

ونوّه فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي بأن تطبيق خطة عمل الجولات الميدانية والتوعوية من بداية العام الدراسي الأول تحظى بإشراف وتوجيهات أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
11:24 AM

"هيئة الشرقية": خطة ميدانية وتوعوية للعودة للمدارس والجامعات

جولات متنوعة لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية استعداده للعمل خلال العودة الحضورية للتعليم العام والجامعي بخطة ميدانية وتوعوية متكاملة قائمة على تنفيذ جولات ميدانية على مدارس البنين والبنات والجامعات والكليات والمعاهد، وبذل كل الجهود الميدانية والتوعوية وتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.

ونوّه فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي بأن تطبيق خطة عمل الجولات الميدانية والتوعوية من بداية العام الدراسي الأول تحظى بإشراف وتوجيهات أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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