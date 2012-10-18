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بعد 18 شهراً من تطبيقه.. الجزائر ترفع الحجر المنزلي عن 23 ولاية

تمديد قيود "كورونا" المفروضة على الأسواق

رفعت الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، إجراء الحجر الجزئي المنزلي المطبق حالياً، على مستوى الولايات الثلاثة والعشرين المعنية، وذلك بعد 18 شهراً من تطبيق هذا الإجراء؛ بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الحكومة في بيان أنها قررت تمديد الإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، الـمتعلقة بتعزيز جهاز الرقابة من طرف الـمصالح المختصة؛ بغرض التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية، وتطبيق العقوبات المقررة بموجب التنظيم المعمول به، ضد المخالفين، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأضافت أنها قررت تمديد عبر كامل التراب الوطني، إجراء منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث، وكذلك الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك المنع المعمول به.

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بعد 18 شهراً من تطبيقه.. الجزائر ترفع الحجر المنزلي عن 23 ولاية
سبق

رفعت الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، إجراء الحجر الجزئي المنزلي المطبق حالياً، على مستوى الولايات الثلاثة والعشرين المعنية، وذلك بعد 18 شهراً من تطبيق هذا الإجراء؛ بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الحكومة في بيان أنها قررت تمديد الإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، الـمتعلقة بتعزيز جهاز الرقابة من طرف الـمصالح المختصة؛ بغرض التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية، وتطبيق العقوبات المقررة بموجب التنظيم المعمول به، ضد المخالفين، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأضافت أنها قررت تمديد عبر كامل التراب الوطني، إجراء منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث، وكذلك الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك المنع المعمول به.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
08:05 PM

بعد 18 شهراً من تطبيقه.. الجزائر ترفع الحجر المنزلي عن 23 ولاية

تمديد قيود "كورونا" المفروضة على الأسواق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفعت الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، إجراء الحجر الجزئي المنزلي المطبق حالياً، على مستوى الولايات الثلاثة والعشرين المعنية، وذلك بعد 18 شهراً من تطبيق هذا الإجراء؛ بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الحكومة في بيان أنها قررت تمديد الإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، الـمتعلقة بتعزيز جهاز الرقابة من طرف الـمصالح المختصة؛ بغرض التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية، وتطبيق العقوبات المقررة بموجب التنظيم المعمول به، ضد المخالفين، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأضافت أنها قررت تمديد عبر كامل التراب الوطني، إجراء منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث، وكذلك الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك المنع المعمول به.

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