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بالصور.. اصطدام طائرة ركاب إندونيسية بعمود إنارة في المطار

قالت شركة الخطوط الجوية الإندونيسية "ليون إير" اليوم الخميس، إن جناح طائرة ركاب تابعة لها، أصيب بأضرار بعدما اصطدم بعمود إنارة في أحد المطارات بجزيرة سومطرة.

وقال المتحدث باسم الشركة دانانج ماندالا بريهانتورو: إنه لم تسجل إصابات بين ركاب الرحلة التي كانت متجهة من بنجكولو إلى جاكرتا، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأضاف أن طرف جناح الطائرة اصطدم بعمود الإنارة؛ بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع أمس الأربعاء، وتم نقل الركاب إلى طائرة أخرى.

وقد بثت وسائل إعلام إندونيسية وأسترالية، صوراً لجناح الطائرة المتضرر بشدة، وقد تحطم جزء منه.

ويأتي هذا الحادث بعد أكثر من أسبوع من تحطم طائرة أخرى تابعة لشركة "ليون إير" في بحر جاوة، خلال قيامها برحلة داخلية؛ مما أسفر عن مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها.

على متنها 188 شخصاً.. تحطم طائرة ركاب في إندونيسيا

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بالصور.. اصطدام طائرة ركاب إندونيسية بعمود إنارة في المطار
سبق

قالت شركة الخطوط الجوية الإندونيسية "ليون إير" اليوم الخميس، إن جناح طائرة ركاب تابعة لها، أصيب بأضرار بعدما اصطدم بعمود إنارة في أحد المطارات بجزيرة سومطرة.

وقال المتحدث باسم الشركة دانانج ماندالا بريهانتورو: إنه لم تسجل إصابات بين ركاب الرحلة التي كانت متجهة من بنجكولو إلى جاكرتا، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأضاف أن طرف جناح الطائرة اصطدم بعمود الإنارة؛ بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع أمس الأربعاء، وتم نقل الركاب إلى طائرة أخرى.

وقد بثت وسائل إعلام إندونيسية وأسترالية، صوراً لجناح الطائرة المتضرر بشدة، وقد تحطم جزء منه.

ويأتي هذا الحادث بعد أكثر من أسبوع من تحطم طائرة أخرى تابعة لشركة "ليون إير" في بحر جاوة، خلال قيامها برحلة داخلية؛ مما أسفر عن مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
11:52 AM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
08:09 PM

بالصور.. اصطدام طائرة ركاب إندونيسية بعمود إنارة في المطار

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
6,101

قالت شركة الخطوط الجوية الإندونيسية "ليون إير" اليوم الخميس، إن جناح طائرة ركاب تابعة لها، أصيب بأضرار بعدما اصطدم بعمود إنارة في أحد المطارات بجزيرة سومطرة.

وقال المتحدث باسم الشركة دانانج ماندالا بريهانتورو: إنه لم تسجل إصابات بين ركاب الرحلة التي كانت متجهة من بنجكولو إلى جاكرتا، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأضاف أن طرف جناح الطائرة اصطدم بعمود الإنارة؛ بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع أمس الأربعاء، وتم نقل الركاب إلى طائرة أخرى.

وقد بثت وسائل إعلام إندونيسية وأسترالية، صوراً لجناح الطائرة المتضرر بشدة، وقد تحطم جزء منه.

ويأتي هذا الحادث بعد أكثر من أسبوع من تحطم طائرة أخرى تابعة لشركة "ليون إير" في بحر جاوة، خلال قيامها برحلة داخلية؛ مما أسفر عن مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها.

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