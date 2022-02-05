عطاءات السعودية.. تواصل تقديم الخدمات الطبية في مخيم الزعتري

توزيع 2.000 كرتون من التمور في مديرية سيئون بحضرموت

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن.

وقد راجع العيادات أمس الأول 425 مريضًا بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 171 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 13 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 65 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 21 مريضًا، وراجع 31 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 36 مريضة في العيادة النسوية؛ فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 14 مريضًا، كما تم عمل 122 تحليلًا لـ47 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 18 صورة أشعة لـ13 مريضًا، كما تم إعطاء 26 لقاحًا لـ9 مرضى؛ فيما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 5 مرضى، وبلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 298 وصفة طبية.

توزيع 2.000 كرتون من التمور

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.000 كرتون من التمور للأسر النازحة والفئات المحتاجة والأيتام بمديرية سيئون في محافظة حضرموت، استفادت منها 2.000 أسرة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 5.000 طن من التمور مقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.