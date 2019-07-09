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بالفيديو.. تصادم عنيف يتسبب في احتراق مركبة على طريق الدرب- بيش

الهلال الأحمر لـ"سبق": تم توجيه فرقتين إسعافيتين لمباشرة وفاة وإصابة

شهد الطريق الرابط بين محافظتي بيش والدرب حادثاً مرورياً مروعاً، ظهر اليوم، أدى لوفاة وإصابة بالغة واشتعال مركبة، وسط غبار كثيف يحد من الرؤية بشكل كبير على طريق الدرب وطرق منطقة جازان.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"سبق" أن غرفة العمليات تلقت بعد ظهر اليوم بلاغاً عن حادث تصادم بين سيارتين من نوع "كامري" والأخرى "هايلكس"، واشتعال النيران في إحدى السيارتين على الطريق الدولي الذي يربط الدرب- بيش.

وأضاف "الصرخي" أنه وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقتين تبين وجود حالتين الأولى متوفاة والأخرى إصابة حرجة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج، ونقل المتوفى إلى ثلاجة الموتى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. تصادم عنيف يتسبب في احتراق مركبة على طريق الدرب- بيش
سبق

شهد الطريق الرابط بين محافظتي بيش والدرب حادثاً مرورياً مروعاً، ظهر اليوم، أدى لوفاة وإصابة بالغة واشتعال مركبة، وسط غبار كثيف يحد من الرؤية بشكل كبير على طريق الدرب وطرق منطقة جازان.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"سبق" أن غرفة العمليات تلقت بعد ظهر اليوم بلاغاً عن حادث تصادم بين سيارتين من نوع "كامري" والأخرى "هايلكس"، واشتعال النيران في إحدى السيارتين على الطريق الدولي الذي يربط الدرب- بيش.

وأضاف "الصرخي" أنه وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقتين تبين وجود حالتين الأولى متوفاة والأخرى إصابة حرجة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج، ونقل المتوفى إلى ثلاجة الموتى.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
04:15 PM

بالفيديو.. تصادم عنيف يتسبب في احتراق مركبة على طريق الدرب- بيش

الهلال الأحمر لـ"سبق": تم توجيه فرقتين إسعافيتين لمباشرة وفاة وإصابة

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محمد المواسي - جازان
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شهد الطريق الرابط بين محافظتي بيش والدرب حادثاً مرورياً مروعاً، ظهر اليوم، أدى لوفاة وإصابة بالغة واشتعال مركبة، وسط غبار كثيف يحد من الرؤية بشكل كبير على طريق الدرب وطرق منطقة جازان.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"سبق" أن غرفة العمليات تلقت بعد ظهر اليوم بلاغاً عن حادث تصادم بين سيارتين من نوع "كامري" والأخرى "هايلكس"، واشتعال النيران في إحدى السيارتين على الطريق الدولي الذي يربط الدرب- بيش.

وأضاف "الصرخي" أنه وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقتين تبين وجود حالتين الأولى متوفاة والأخرى إصابة حرجة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج، ونقل المتوفى إلى ثلاجة الموتى.

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