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شاهد.. برنامج "تم" يكشف فوضى "مفسري الأحلام": حلم واحد وتفسيرات متعددة

"‏العقيلي" يطالب "وزير الشؤون الإسلامية" بالتدخل

سلط برنامج "تم" الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي، وتعرضه "القناة السعودية"، الضوء على قضية مفسري الأحلام وممارسات بعضهم في حلقة استضاف فيها عددًا من المهتمين بالملف.

الحلقة بدأت بتقرير أعده البرنامج كشف اختلاف تفسيرات مفسري الأحلام لحلم واحد، حيث أجرى البرنامج اتصالات بمفسري الأحلام مطالبًا بتفسير أحد الأحلام.

وبيّن التقرير تركيز كل مفسر على جزء من الحلم وتفسيره بطريقة مغايرة!

الاختصاصية الاجتماعية الهنوف العقيل قالت إنه من وجهة نظرها فإن الشخصيات القلقة والاعتمادية والتي تعاني بسبب ضعف الثقة بالنفس هي الشخصيات التي تتأثر بالأحلام.

الإعلامي فهد الجعيلان أشار إلى أن بعض مفسري الرؤى والأحلام يأخذون مقابلاً عن تفسيراتهم للأحلام.

مفسر الإعلام عتيق العتيق أوضح أن مفسري الأحلام تأويلهم وتعبيرهم عن الرؤيا هي اجتهاد، وليس جزمًا.

وقال: "ليس هناك قواعد صريحة وواضحة حتى يبنى عليها هذه المنامات والرموز".

واعترف الشيخ العتيق بأنه كانت لديه باقة بـ100 ريال لتفسير الأحلام، واستمرت لمدة شهر فقط، واستغفر الله وتاب.


الزميل خالد العقيلي اختتم الحلقة قائلاً: "بعض مفسري الأحلام يبيعون الوهم، ويفسرون تفسيرات بعضها يهد كيان الأسر، أصبح تفسير الأحلام للأسف فوضى، نريد ضبط هذه الفوضى يا معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف".


الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. برنامج "تم" يكشف فوضى "مفسري الأحلام": حلم واحد وتفسيرات متعددة
سبق

سلط برنامج "تم" الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي، وتعرضه "القناة السعودية"، الضوء على قضية مفسري الأحلام وممارسات بعضهم في حلقة استضاف فيها عددًا من المهتمين بالملف.

الحلقة بدأت بتقرير أعده البرنامج كشف اختلاف تفسيرات مفسري الأحلام لحلم واحد، حيث أجرى البرنامج اتصالات بمفسري الأحلام مطالبًا بتفسير أحد الأحلام.

وبيّن التقرير تركيز كل مفسر على جزء من الحلم وتفسيره بطريقة مغايرة!

الاختصاصية الاجتماعية الهنوف العقيل قالت إنه من وجهة نظرها فإن الشخصيات القلقة والاعتمادية والتي تعاني بسبب ضعف الثقة بالنفس هي الشخصيات التي تتأثر بالأحلام.

الإعلامي فهد الجعيلان أشار إلى أن بعض مفسري الرؤى والأحلام يأخذون مقابلاً عن تفسيراتهم للأحلام.

مفسر الإعلام عتيق العتيق أوضح أن مفسري الأحلام تأويلهم وتعبيرهم عن الرؤيا هي اجتهاد، وليس جزمًا.

وقال: "ليس هناك قواعد صريحة وواضحة حتى يبنى عليها هذه المنامات والرموز".

واعترف الشيخ العتيق بأنه كانت لديه باقة بـ100 ريال لتفسير الأحلام، واستمرت لمدة شهر فقط، واستغفر الله وتاب.


الزميل خالد العقيلي اختتم الحلقة قائلاً: "بعض مفسري الأحلام يبيعون الوهم، ويفسرون تفسيرات بعضها يهد كيان الأسر، أصبح تفسير الأحلام للأسف فوضى، نريد ضبط هذه الفوضى يا معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف".


13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
08:56 PM

شاهد.. برنامج "تم" يكشف فوضى "مفسري الأحلام": حلم واحد وتفسيرات متعددة

"‏العقيلي" يطالب "وزير الشؤون الإسلامية" بالتدخل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سلط برنامج "تم" الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي، وتعرضه "القناة السعودية"، الضوء على قضية مفسري الأحلام وممارسات بعضهم في حلقة استضاف فيها عددًا من المهتمين بالملف.

الحلقة بدأت بتقرير أعده البرنامج كشف اختلاف تفسيرات مفسري الأحلام لحلم واحد، حيث أجرى البرنامج اتصالات بمفسري الأحلام مطالبًا بتفسير أحد الأحلام.

وبيّن التقرير تركيز كل مفسر على جزء من الحلم وتفسيره بطريقة مغايرة!

الاختصاصية الاجتماعية الهنوف العقيل قالت إنه من وجهة نظرها فإن الشخصيات القلقة والاعتمادية والتي تعاني بسبب ضعف الثقة بالنفس هي الشخصيات التي تتأثر بالأحلام.

الإعلامي فهد الجعيلان أشار إلى أن بعض مفسري الرؤى والأحلام يأخذون مقابلاً عن تفسيراتهم للأحلام.

مفسر الإعلام عتيق العتيق أوضح أن مفسري الأحلام تأويلهم وتعبيرهم عن الرؤيا هي اجتهاد، وليس جزمًا.

وقال: "ليس هناك قواعد صريحة وواضحة حتى يبنى عليها هذه المنامات والرموز".

واعترف الشيخ العتيق بأنه كانت لديه باقة بـ100 ريال لتفسير الأحلام، واستمرت لمدة شهر فقط، واستغفر الله وتاب.


الزميل خالد العقيلي اختتم الحلقة قائلاً: "بعض مفسري الأحلام يبيعون الوهم، ويفسرون تفسيرات بعضها يهد كيان الأسر، أصبح تفسير الأحلام للأسف فوضى، نريد ضبط هذه الفوضى يا معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف".


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