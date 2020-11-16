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الرياض.. ضبط شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية منتهية الصلاحية

الغذاء والدواء: تمّ إغلاق المنشأتين وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض، شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: بالتعاون مع وزارة التجارة والحملة الأمنية، رصدت #الغذاء_والدواء في #الرياض شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية، وتم ضبط أكثر من 185 ألف عبوة، وإغلاق المنشأتين، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة.

الهيئة العامة للغذاء والدواء الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. ضبط شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية منتهية الصلاحية
سبق

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض، شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: بالتعاون مع وزارة التجارة والحملة الأمنية، رصدت #الغذاء_والدواء في #الرياض شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية، وتم ضبط أكثر من 185 ألف عبوة، وإغلاق المنشأتين، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
09:29 AM

الرياض.. ضبط شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية منتهية الصلاحية

الغذاء والدواء: تمّ إغلاق المنشأتين وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض، شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: بالتعاون مع وزارة التجارة والحملة الأمنية، رصدت #الغذاء_والدواء في #الرياض شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية، وتم ضبط أكثر من 185 ألف عبوة، وإغلاق المنشأتين، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة.

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