أعلنت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تعديل لائحة استرداد الرسوم الحكومية للشركات الناشئة؛ لتشمل جميع القطاعات بدلاً من عشرة قطاعات، وذلك لتحفيز القطاع الخاص.
"منشآت" تعلن تعديل لائحة استرداد الرسوم الحكومية للشركات الناشئة
تشمل جميع القطاعات بدلاً من "10" فقط وذلك لتحفيز القطاع الخاص
أعلنت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تعديل لائحة استرداد الرسوم الحكومية للشركات الناشئة؛ لتشمل جميع القطاعات بدلاً من عشرة قطاعات، وذلك لتحفيز القطاع الخاص.
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"منشآت" تعلن تعديل لائحة استرداد الرسوم الحكومية للشركات الناشئةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-25
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
09:45 PM
"منشآت" تعلن تعديل لائحة استرداد الرسوم الحكومية للشركات الناشئة
تشمل جميع القطاعات بدلاً من "10" فقط وذلك لتحفيز القطاع الخاص
أعلنت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تعديل لائحة استرداد الرسوم الحكومية للشركات الناشئة؛ لتشمل جميع القطاعات بدلاً من عشرة قطاعات، وذلك لتحفيز القطاع الخاص.
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