احتجاجات انفجار بيروت: إصابة 110 متظاهرين من جراء إطلاق الشرطة الغاز
نُقل 32 شخصًا منهم إلى المستشفى
أفاد مسؤولون بالصليب الأحمر اللبناني بأن أكثر من 110 أشخاص أُصيبوا خلال المظاهرات في وسط بيروت اليوم السبت احتجاجًا على الانفجار الضخم الذي وقع الثلاثاء الماضي، ونُقل 32 شخصًا منهم للمستشفى.
وأطلقت الشرطة اللبنانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يحاولون اختراق حاجزًا، والوصول إلى مبنى البرلمان في بيروت، في حين سُمع دوي إطلاق نار مع تنامي الاحتجاجات على الانفجار المدمر، وفقًا لـ"رويترز".
احتجاجات لبنان
انفجار بيروت
احتجاجات انفجار بيروت: إصابة 110 متظاهرين من جراء إطلاق الشرطة الغاز
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-08
أفاد مسؤولون بالصليب الأحمر اللبناني بأن أكثر من 110 أشخاص أُصيبوا خلال المظاهرات في وسط بيروت اليوم السبت احتجاجًا على الانفجار الضخم الذي وقع الثلاثاء الماضي، ونُقل 32 شخصًا منهم للمستشفى.
وأطلقت الشرطة اللبنانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يحاولون اختراق حاجزًا، والوصول إلى مبنى البرلمان في بيروت، في حين سُمع دوي إطلاق نار مع تنامي الاحتجاجات على الانفجار المدمر، وفقًا لـ"رويترز".
08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
08:14 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
09:25 PM
احتجاجات انفجار بيروت: إصابة 110 متظاهرين من جراء إطلاق الشرطة الغاز
نُقل 32 شخصًا منهم إلى المستشفى
أفاد مسؤولون بالصليب الأحمر اللبناني بأن أكثر من 110 أشخاص أُصيبوا خلال المظاهرات في وسط بيروت اليوم السبت احتجاجًا على الانفجار الضخم الذي وقع الثلاثاء الماضي، ونُقل 32 شخصًا منهم للمستشفى.
وأطلقت الشرطة اللبنانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يحاولون اختراق حاجزًا، والوصول إلى مبنى البرلمان في بيروت، في حين سُمع دوي إطلاق نار مع تنامي الاحتجاجات على الانفجار المدمر، وفقًا لـ"رويترز".