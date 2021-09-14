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رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 6 مساء

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل محافظات ثار وحبونا وخباش وشرورة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (ثار، وحبونا، وبدر الجنوب، وخباش، وشرورة، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

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رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 6 مساء
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (ثار، وحبونا، وبدر الجنوب، وخباش، وشرورة، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
11:10 AM

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 6 مساء

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل محافظات ثار وحبونا وخباش وشرورة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (ثار، وحبونا، وبدر الجنوب، وخباش، وشرورة، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

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