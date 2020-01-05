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بالصور.. مركز الملك سلمان يختتم حملته الطبية التطوعية لجراحات القلب المفتوح في المكلا

يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة، 103 عمليات جراحية؛ منها 23 عملية لجراحة القلب المفتوح، و80 حالة قسطرة قلب.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لأبناء المحافظات اليمنية؛ للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.


من جانب آخر واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.


وجرى خلال شهر ديسمبر الماضي ضخ 854,250 لترًا من مياه الشرب، وضخ 1,041,250 لترًا من المياه الصالحة للاستخدام، وإجراء 12 حملة للنظافة، وتوزيع 500 حقيبة للنظافة الشخصية، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جراحة القلب المفتوح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. مركز الملك سلمان يختتم حملته الطبية التطوعية لجراحات القلب المفتوح في المكلا
سبق

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة، 103 عمليات جراحية؛ منها 23 عملية لجراحة القلب المفتوح، و80 حالة قسطرة قلب.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لأبناء المحافظات اليمنية؛ للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.


من جانب آخر واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.


وجرى خلال شهر ديسمبر الماضي ضخ 854,250 لترًا من مياه الشرب، وضخ 1,041,250 لترًا من المياه الصالحة للاستخدام، وإجراء 12 حملة للنظافة، وتوزيع 500 حقيبة للنظافة الشخصية، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
06:12 PM

بالصور.. مركز الملك سلمان يختتم حملته الطبية التطوعية لجراحات القلب المفتوح في المكلا

يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة، 103 عمليات جراحية؛ منها 23 عملية لجراحة القلب المفتوح، و80 حالة قسطرة قلب.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لأبناء المحافظات اليمنية؛ للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.


من جانب آخر واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.


وجرى خلال شهر ديسمبر الماضي ضخ 854,250 لترًا من مياه الشرب، وضخ 1,041,250 لترًا من المياه الصالحة للاستخدام، وإجراء 12 حملة للنظافة، وتوزيع 500 حقيبة للنظافة الشخصية، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

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