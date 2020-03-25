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"التحالف" يدعم قرار الحكومة اليمنية قبول دعوة أمين الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار

"المالكي" أكد ضرورة العمل الجاد لمواجهة الانتشار المحتمل لـ"كورونا"

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وفي التفاصيل، أكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والعمل بشكل جاد لمواجهة مخاطر جائحة فيروس (كورونا)، ومنعه من الانتشار.

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"التحالف" يدعم قرار الحكومة اليمنية قبول دعوة أمين الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وفي التفاصيل، أكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والعمل بشكل جاد لمواجهة مخاطر جائحة فيروس (كورونا)، ومنعه من الانتشار.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:26 PM
اخر تعديل
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
02:22 AM

"التحالف" يدعم قرار الحكومة اليمنية قبول دعوة أمين الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار

"المالكي" أكد ضرورة العمل الجاد لمواجهة الانتشار المحتمل لـ"كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
11,201

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وفي التفاصيل، أكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والعمل بشكل جاد لمواجهة مخاطر جائحة فيروس (كورونا)، ومنعه من الانتشار.

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