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"بؤرة الجائحة".. لا إصابات محلية لليوم السادس على التوالي

بكين أعلنت اليوم عن 22 إصابة جديدة بكورونا جميعها وافدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت: إنها سجلت 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 21 أغسطس، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم السادس على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية، ولم يتم أيضًا تسجيل حالات وفاة جديدة.

ووفق "رويترز": سجلت الصين كذلك 34 حالة حاملة للفيروس، لكنها خالية من الأعراض، ارتفاعًا من 23 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 21 أغسطس الجاري 84939، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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"بؤرة الجائحة".. لا إصابات محلية لليوم السادس على التوالي
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت: إنها سجلت 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 21 أغسطس، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم السادس على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية، ولم يتم أيضًا تسجيل حالات وفاة جديدة.

ووفق "رويترز": سجلت الصين كذلك 34 حالة حاملة للفيروس، لكنها خالية من الأعراض، ارتفاعًا من 23 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 21 أغسطس الجاري 84939، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4634.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
10:10 AM

"بؤرة الجائحة".. لا إصابات محلية لليوم السادس على التوالي

بكين أعلنت اليوم عن 22 إصابة جديدة بكورونا جميعها وافدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت: إنها سجلت 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 21 أغسطس، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم السادس على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية، ولم يتم أيضًا تسجيل حالات وفاة جديدة.

ووفق "رويترز": سجلت الصين كذلك 34 حالة حاملة للفيروس، لكنها خالية من الأعراض، ارتفاعًا من 23 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 21 أغسطس الجاري 84939، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4634.

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