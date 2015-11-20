"الأرصاد" تنبه من سحب رعدية ممطرة على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والدرب، وبيش، وصبيا).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والدرب، وبيش، وصبيا).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والدرب، وبيش، وصبيا).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.