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الهند تسجل ارتفاعاً قياسياً بحالات كورونا.. 1990 إصابة جديدة

ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد بالفيروس إلى 26496 شخصاً

في حصيلة يومية قياسية، سجّلت الهند 1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 26496 شخصاً.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم الأحد، أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 49 خلال يوم وبلغ 824.

وسجلت البلاد الرقم القياسي السابق في الإصابات خلال يوم الخميس، عندما تم رصد 1684 حالة جديدة.

وحسب بيانات وزارة الصحة، فإن 5804 مرضى بكورونا تماثلوا للشفاء، بينما لا يزال 19868 آخرون يتلقون العلاج.

وفي وقت سابق مدّدت السلطات الهندية فترة الحجر الصحي العام في البلاد حتى 3 مايو.

فيروس كورونا الجديد الهند

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الهند تسجل ارتفاعاً قياسياً بحالات كورونا.. 1990 إصابة جديدة
سبق

في حصيلة يومية قياسية، سجّلت الهند 1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 26496 شخصاً.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم الأحد، أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 49 خلال يوم وبلغ 824.

وسجلت البلاد الرقم القياسي السابق في الإصابات خلال يوم الخميس، عندما تم رصد 1684 حالة جديدة.

وحسب بيانات وزارة الصحة، فإن 5804 مرضى بكورونا تماثلوا للشفاء، بينما لا يزال 19868 آخرون يتلقون العلاج.

وفي وقت سابق مدّدت السلطات الهندية فترة الحجر الصحي العام في البلاد حتى 3 مايو.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
10:26 AM

الهند تسجل ارتفاعاً قياسياً بحالات كورونا.. 1990 إصابة جديدة

ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد بالفيروس إلى 26496 شخصاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في حصيلة يومية قياسية، سجّلت الهند 1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 26496 شخصاً.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم الأحد، أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 49 خلال يوم وبلغ 824.

وسجلت البلاد الرقم القياسي السابق في الإصابات خلال يوم الخميس، عندما تم رصد 1684 حالة جديدة.

وحسب بيانات وزارة الصحة، فإن 5804 مرضى بكورونا تماثلوا للشفاء، بينما لا يزال 19868 آخرون يتلقون العلاج.

وفي وقت سابق مدّدت السلطات الهندية فترة الحجر الصحي العام في البلاد حتى 3 مايو.

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