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بدء المرحلة الثانية من دراسة التأهيل البيئي لـ"أديرع حائل"

يجري حالياً إعداد مخططات التطوير الحضري للوادي والمناطق المحيطة

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بدراسات بيئية لتأهيل وادي الأديرع بمنطقة حائل والمناطق المحيطة به، ضمن المرحلة الثانية من التأهيل.

وبدأ خبراء واستشاريون دوليون بدراسة المياه التي تجري في مسار الوادي، والتغيرات التي طرأت على الوادي، وأدّت إلى عدم قيامه بدوره البيئي الطبيعي.

فيما سيشرعون بوضع المعايير البيئية والوقائية التي تحمي الوادي قبل تطوير الحلول البيئية المستدامة، ووضع التصورات والمخططات الاستراتيجية لتأهيل الوادي، ورفع القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة به؛ للحفاظ على التوازن البيئي داخل الوادي والمناطق المحيطة به بصورة مستدامة، وتنميتها وتطويرها، لتصبح متنفساً طبيعياً وصحياً للمدينة.

وقد تم الانتهاء من المرحلة التحضيرية التي تضمّنت جمع المعلومات، ثم عملية تقييم الأوضاع الراهنة، ويجري حالياً إعداد مخططات التطوير الحضري والتأهيل البيئي للوادي والمناطق المحيطة به.

الحدير ذكره أن وادي الأديرع من أكبر الأودية بمنطقة حائل، وتقع عليه مدينة حائل التي سُمّيت باسمه القديم "وادي حائل"؛ لكونه عندما يسيل يحول بين القاطنين على ضفتيه. ويبلغ طوله نحو 130 كيلومتراً، ويقسم مدينة حائل إلى جزأين شرقي وغربي.

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بدء المرحلة الثانية من دراسة التأهيل البيئي لـ"أديرع حائل"
سبق

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بدراسات بيئية لتأهيل وادي الأديرع بمنطقة حائل والمناطق المحيطة به، ضمن المرحلة الثانية من التأهيل.

وبدأ خبراء واستشاريون دوليون بدراسة المياه التي تجري في مسار الوادي، والتغيرات التي طرأت على الوادي، وأدّت إلى عدم قيامه بدوره البيئي الطبيعي.

فيما سيشرعون بوضع المعايير البيئية والوقائية التي تحمي الوادي قبل تطوير الحلول البيئية المستدامة، ووضع التصورات والمخططات الاستراتيجية لتأهيل الوادي، ورفع القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة به؛ للحفاظ على التوازن البيئي داخل الوادي والمناطق المحيطة به بصورة مستدامة، وتنميتها وتطويرها، لتصبح متنفساً طبيعياً وصحياً للمدينة.

وقد تم الانتهاء من المرحلة التحضيرية التي تضمّنت جمع المعلومات، ثم عملية تقييم الأوضاع الراهنة، ويجري حالياً إعداد مخططات التطوير الحضري والتأهيل البيئي للوادي والمناطق المحيطة به.

الحدير ذكره أن وادي الأديرع من أكبر الأودية بمنطقة حائل، وتقع عليه مدينة حائل التي سُمّيت باسمه القديم "وادي حائل"؛ لكونه عندما يسيل يحول بين القاطنين على ضفتيه. ويبلغ طوله نحو 130 كيلومتراً، ويقسم مدينة حائل إلى جزأين شرقي وغربي.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
03:15 PM

بدء المرحلة الثانية من دراسة التأهيل البيئي لـ"أديرع حائل"

يجري حالياً إعداد مخططات التطوير الحضري للوادي والمناطق المحيطة

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خالد السليمي - حائل
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بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بدراسات بيئية لتأهيل وادي الأديرع بمنطقة حائل والمناطق المحيطة به، ضمن المرحلة الثانية من التأهيل.

وبدأ خبراء واستشاريون دوليون بدراسة المياه التي تجري في مسار الوادي، والتغيرات التي طرأت على الوادي، وأدّت إلى عدم قيامه بدوره البيئي الطبيعي.

فيما سيشرعون بوضع المعايير البيئية والوقائية التي تحمي الوادي قبل تطوير الحلول البيئية المستدامة، ووضع التصورات والمخططات الاستراتيجية لتأهيل الوادي، ورفع القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة به؛ للحفاظ على التوازن البيئي داخل الوادي والمناطق المحيطة به بصورة مستدامة، وتنميتها وتطويرها، لتصبح متنفساً طبيعياً وصحياً للمدينة.

وقد تم الانتهاء من المرحلة التحضيرية التي تضمّنت جمع المعلومات، ثم عملية تقييم الأوضاع الراهنة، ويجري حالياً إعداد مخططات التطوير الحضري والتأهيل البيئي للوادي والمناطق المحيطة به.

الحدير ذكره أن وادي الأديرع من أكبر الأودية بمنطقة حائل، وتقع عليه مدينة حائل التي سُمّيت باسمه القديم "وادي حائل"؛ لكونه عندما يسيل يحول بين القاطنين على ضفتيه. ويبلغ طوله نحو 130 كيلومتراً، ويقسم مدينة حائل إلى جزأين شرقي وغربي.

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