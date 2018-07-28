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رئيس "النصر": إذا أردنا نتائج إيجابية للمنتخبات ينبغي أن نفكر في نقل اللاعب السعودي من مرحلة إلى أخرى

بعد خروج الأخضر الأولمبي من أولمبياد طوكيو مبكراً

قال رئيس نادي النصر مسلي آل معمر: إن مشاركة المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم في أولمبياد "طوكيو"2020" كانت جيدة من حيث الأداء، لكنها سيئة من ناحية النتائج.

جاء ذلك بعد وداع الأخضر أولمبياد طوكيو، من دور المجموعات وخسارة مواجهاته الثلاث أمام ساحل العاج وألمانيا والبرازيل.

وكتب رئيس "النصر" عبر حسابه في "تويتر": "مشاركة جيدة للأخضر في الأولمبياد من حيث الأداء، وغير جيدة من ناحية النتائج. سعد الشهري شارك بلاعبين موهوبين لا أحد منهم يلعب في اوروبا.. وبعضهم احتياطي في الدوري المحلي.. إذا أردنا نتائج إيجابية للمنتخبات ينبغي أن نفكر في نقل اللاعب السعودي من مرحلة إلى أخرى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس "النصر": إذا أردنا نتائج إيجابية للمنتخبات ينبغي أن نفكر في نقل اللاعب السعودي من مرحلة إلى أخرى
سبق

قال رئيس نادي النصر مسلي آل معمر: إن مشاركة المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم في أولمبياد "طوكيو"2020" كانت جيدة من حيث الأداء، لكنها سيئة من ناحية النتائج.

جاء ذلك بعد وداع الأخضر أولمبياد طوكيو، من دور المجموعات وخسارة مواجهاته الثلاث أمام ساحل العاج وألمانيا والبرازيل.

وكتب رئيس "النصر" عبر حسابه في "تويتر": "مشاركة جيدة للأخضر في الأولمبياد من حيث الأداء، وغير جيدة من ناحية النتائج. سعد الشهري شارك بلاعبين موهوبين لا أحد منهم يلعب في اوروبا.. وبعضهم احتياطي في الدوري المحلي.. إذا أردنا نتائج إيجابية للمنتخبات ينبغي أن نفكر في نقل اللاعب السعودي من مرحلة إلى أخرى.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
02:14 PM

رئيس "النصر": إذا أردنا نتائج إيجابية للمنتخبات ينبغي أن نفكر في نقل اللاعب السعودي من مرحلة إلى أخرى

بعد خروج الأخضر الأولمبي من أولمبياد طوكيو مبكراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس نادي النصر مسلي آل معمر: إن مشاركة المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم في أولمبياد "طوكيو"2020" كانت جيدة من حيث الأداء، لكنها سيئة من ناحية النتائج.

جاء ذلك بعد وداع الأخضر أولمبياد طوكيو، من دور المجموعات وخسارة مواجهاته الثلاث أمام ساحل العاج وألمانيا والبرازيل.

وكتب رئيس "النصر" عبر حسابه في "تويتر": "مشاركة جيدة للأخضر في الأولمبياد من حيث الأداء، وغير جيدة من ناحية النتائج. سعد الشهري شارك بلاعبين موهوبين لا أحد منهم يلعب في اوروبا.. وبعضهم احتياطي في الدوري المحلي.. إذا أردنا نتائج إيجابية للمنتخبات ينبغي أن نفكر في نقل اللاعب السعودي من مرحلة إلى أخرى.

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