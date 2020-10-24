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رغم جائحة كورونا.. منتدى "مسك" العالمي يحقق نجاحاً في إلهام الشباب

"السويلم": نسعى من خلالهم لإحداث تغيير إيجابي على مستوى العالم

أكد مدير البرامج بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية نايف السويلم، نجاح منتدى "مسك" العالمي هذا العام، رغم أن التحدي كان فيه مضاعفاً في ظل جائحة "كوفيد-19" التي وصلت العالم كله.

وقال "السويلم": إن "التحدي كان مضاعفاً لنجاح هذا المنتدى في ظل التحديات التي يواجهها شباب العالم، فيما يتعلق بمستقبلهم الدراسي والوظائف وصحتهم النفسية والعقلية، وإن الشباب قادرين بأفعال ومنجزات فردية في إحداث تغيير إيجابي على مستوى العالم، ولهذا كانوا هم فرسان رهاننا الدائمين".

وتابع: أن "العالم كتلة واحدة يقفون مع بعضهم بغض النظر عن العرق والجنس والمعتقد، ففي العالم الافتراضي بات العالم مجتمعاً صغيراً.

وقال مدير البرامج بمسك الخيرية: "لقد حرصنا في هذا المنتدى على نقل التجارب والخبرات للشباب لتحفيزهم وإلهامهم في إدارة التغيير، وإيجاد الحلول المبتكرة، فقد استضفنا هذا العام "سيسك فابريجاس" لاعب كرة القدم بنادي موناكو الفرنسي، ونجم منتخب إسبانيا السابق، بالإضافة لوزيرة المالية بنيجيريا "نغوزي أوكونجو"، وكذلك الرئيس التنفيذي ومدير الابتكار في مجموعة هيونداي "يونجشو تش".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رغم جائحة كورونا.. منتدى "مسك" العالمي يحقق نجاحاً في إلهام الشباب
سبق

أكد مدير البرامج بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية نايف السويلم، نجاح منتدى "مسك" العالمي هذا العام، رغم أن التحدي كان فيه مضاعفاً في ظل جائحة "كوفيد-19" التي وصلت العالم كله.

وقال "السويلم": إن "التحدي كان مضاعفاً لنجاح هذا المنتدى في ظل التحديات التي يواجهها شباب العالم، فيما يتعلق بمستقبلهم الدراسي والوظائف وصحتهم النفسية والعقلية، وإن الشباب قادرين بأفعال ومنجزات فردية في إحداث تغيير إيجابي على مستوى العالم، ولهذا كانوا هم فرسان رهاننا الدائمين".

وتابع: أن "العالم كتلة واحدة يقفون مع بعضهم بغض النظر عن العرق والجنس والمعتقد، ففي العالم الافتراضي بات العالم مجتمعاً صغيراً.

وقال مدير البرامج بمسك الخيرية: "لقد حرصنا في هذا المنتدى على نقل التجارب والخبرات للشباب لتحفيزهم وإلهامهم في إدارة التغيير، وإيجاد الحلول المبتكرة، فقد استضفنا هذا العام "سيسك فابريجاس" لاعب كرة القدم بنادي موناكو الفرنسي، ونجم منتخب إسبانيا السابق، بالإضافة لوزيرة المالية بنيجيريا "نغوزي أوكونجو"، وكذلك الرئيس التنفيذي ومدير الابتكار في مجموعة هيونداي "يونجشو تش".

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
07:44 PM

رغم جائحة كورونا.. منتدى "مسك" العالمي يحقق نجاحاً في إلهام الشباب

"السويلم": نسعى من خلالهم لإحداث تغيير إيجابي على مستوى العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مدير البرامج بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية نايف السويلم، نجاح منتدى "مسك" العالمي هذا العام، رغم أن التحدي كان فيه مضاعفاً في ظل جائحة "كوفيد-19" التي وصلت العالم كله.

وقال "السويلم": إن "التحدي كان مضاعفاً لنجاح هذا المنتدى في ظل التحديات التي يواجهها شباب العالم، فيما يتعلق بمستقبلهم الدراسي والوظائف وصحتهم النفسية والعقلية، وإن الشباب قادرين بأفعال ومنجزات فردية في إحداث تغيير إيجابي على مستوى العالم، ولهذا كانوا هم فرسان رهاننا الدائمين".

وتابع: أن "العالم كتلة واحدة يقفون مع بعضهم بغض النظر عن العرق والجنس والمعتقد، ففي العالم الافتراضي بات العالم مجتمعاً صغيراً.

وقال مدير البرامج بمسك الخيرية: "لقد حرصنا في هذا المنتدى على نقل التجارب والخبرات للشباب لتحفيزهم وإلهامهم في إدارة التغيير، وإيجاد الحلول المبتكرة، فقد استضفنا هذا العام "سيسك فابريجاس" لاعب كرة القدم بنادي موناكو الفرنسي، ونجم منتخب إسبانيا السابق، بالإضافة لوزيرة المالية بنيجيريا "نغوزي أوكونجو"، وكذلك الرئيس التنفيذي ومدير الابتكار في مجموعة هيونداي "يونجشو تش".

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