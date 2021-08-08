النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة جازان تدشن 17 مركزًا للقاحات كورونا في مختلف محافظات المنطقة

دشنت جامعة جازان 17 مركزًا متنقلاً للقاحات فيروس كورونا بمدارس التعليم في مختلف محافظات منطقة جازان.

وأوضح مساعد المشرف العام للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور عبدالعزيز الحازمي أن المراكز شملت محافظات (صبيا ، العيدابي ، الريث ، الحصمة ، هروب ، بيش ، ضمد ، الدرب ، وقرى المقبض ، الهيجة ، مشلحة ، الكدمي والحسينية ، واللقية , والواصلي ، السهي ، إسكان الروان ، عياش).

وبيّن أن المراكز الطبية المتنقلة لا تستدعي حجزًا مسبقًا، وهي مزودة بجميع الخدمات الطبية اللازمة لإجراءات عملية التطعيم، بالإضافة إلى أجهزة قياس الضغط والسكر للكشف الطبي قبل تلقي اللقاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة جازان تدشن 17 مركزًا للقاحات كورونا في مختلف محافظات المنطقة
سبق

دشنت جامعة جازان 17 مركزًا متنقلاً للقاحات فيروس كورونا بمدارس التعليم في مختلف محافظات منطقة جازان.

وأوضح مساعد المشرف العام للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور عبدالعزيز الحازمي أن المراكز شملت محافظات (صبيا ، العيدابي ، الريث ، الحصمة ، هروب ، بيش ، ضمد ، الدرب ، وقرى المقبض ، الهيجة ، مشلحة ، الكدمي والحسينية ، واللقية , والواصلي ، السهي ، إسكان الروان ، عياش).

وبيّن أن المراكز الطبية المتنقلة لا تستدعي حجزًا مسبقًا، وهي مزودة بجميع الخدمات الطبية اللازمة لإجراءات عملية التطعيم، بالإضافة إلى أجهزة قياس الضغط والسكر للكشف الطبي قبل تلقي اللقاح.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
10:03 PM

جامعة جازان تدشن 17 مركزًا للقاحات كورونا في مختلف محافظات المنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
562

دشنت جامعة جازان 17 مركزًا متنقلاً للقاحات فيروس كورونا بمدارس التعليم في مختلف محافظات منطقة جازان.

وأوضح مساعد المشرف العام للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور عبدالعزيز الحازمي أن المراكز شملت محافظات (صبيا ، العيدابي ، الريث ، الحصمة ، هروب ، بيش ، ضمد ، الدرب ، وقرى المقبض ، الهيجة ، مشلحة ، الكدمي والحسينية ، واللقية , والواصلي ، السهي ، إسكان الروان ، عياش).

وبيّن أن المراكز الطبية المتنقلة لا تستدعي حجزًا مسبقًا، وهي مزودة بجميع الخدمات الطبية اللازمة لإجراءات عملية التطعيم، بالإضافة إلى أجهزة قياس الضغط والسكر للكشف الطبي قبل تلقي اللقاح.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,529
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,295
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,583
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,239

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا یتناثر العش الآمن

حتى لا یتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة