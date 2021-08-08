جامعة جازان تدشن 17 مركزًا للقاحات كورونا في مختلف محافظات المنطقة

دشنت جامعة جازان 17 مركزًا متنقلاً للقاحات فيروس كورونا بمدارس التعليم في مختلف محافظات منطقة جازان.

وأوضح مساعد المشرف العام للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور عبدالعزيز الحازمي أن المراكز شملت محافظات (صبيا ، العيدابي ، الريث ، الحصمة ، هروب ، بيش ، ضمد ، الدرب ، وقرى المقبض ، الهيجة ، مشلحة ، الكدمي والحسينية ، واللقية , والواصلي ، السهي ، إسكان الروان ، عياش).

وبيّن أن المراكز الطبية المتنقلة لا تستدعي حجزًا مسبقًا، وهي مزودة بجميع الخدمات الطبية اللازمة لإجراءات عملية التطعيم، بالإضافة إلى أجهزة قياس الضغط والسكر للكشف الطبي قبل تلقي اللقاح.