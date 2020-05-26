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جدة.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا اليوم إلى 854 متعافياً

المحافظة سجلت انخفاضاً في الحالات النشطة بـ618 حالة

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في جدة اليوم إلى 854 متعافياً متجاوزاً عدد المصابين اليوم الذي بلغ 327 مصاباً، ليصبح عدد المتعافين الإجمالي 7995 متعافياً، وتنتقل المحافظة إلى المرتبة الثانية في أعداد المتعافين بين مناطق المملكة بعد مكة المكرمة التي سجلت 8755 متعافياً.

وانخفضت الحالات النشطة اليوم بـ618 حالة، حيث بلغ مجموع النشطة 4615 حالة، وجاءت بعد الرياض ومكة المكرمة، كما بلغ عدد المصابين 12725 مصاباً، وجاءت ثالثاً بعد الرياض ومكة المكرمة.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي قد أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم عن تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الاثنين.

وقال إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2782 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48450 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا اليوم إلى 854 متعافياً
سبق

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في جدة اليوم إلى 854 متعافياً متجاوزاً عدد المصابين اليوم الذي بلغ 327 مصاباً، ليصبح عدد المتعافين الإجمالي 7995 متعافياً، وتنتقل المحافظة إلى المرتبة الثانية في أعداد المتعافين بين مناطق المملكة بعد مكة المكرمة التي سجلت 8755 متعافياً.

وانخفضت الحالات النشطة اليوم بـ618 حالة، حيث بلغ مجموع النشطة 4615 حالة، وجاءت بعد الرياض ومكة المكرمة، كما بلغ عدد المصابين 12725 مصاباً، وجاءت ثالثاً بعد الرياض ومكة المكرمة.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي قد أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم عن تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الاثنين.

وقال إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2782 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48450 حالة.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
04:37 PM

جدة.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا اليوم إلى 854 متعافياً

المحافظة سجلت انخفاضاً في الحالات النشطة بـ618 حالة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في جدة اليوم إلى 854 متعافياً متجاوزاً عدد المصابين اليوم الذي بلغ 327 مصاباً، ليصبح عدد المتعافين الإجمالي 7995 متعافياً، وتنتقل المحافظة إلى المرتبة الثانية في أعداد المتعافين بين مناطق المملكة بعد مكة المكرمة التي سجلت 8755 متعافياً.

وانخفضت الحالات النشطة اليوم بـ618 حالة، حيث بلغ مجموع النشطة 4615 حالة، وجاءت بعد الرياض ومكة المكرمة، كما بلغ عدد المصابين 12725 مصاباً، وجاءت ثالثاً بعد الرياض ومكة المكرمة.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي قد أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم عن تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الاثنين.

وقال إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2782 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48450 حالة.

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