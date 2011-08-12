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بالفيديو .. رجل أمن يؤدي التحية لأم الشهيد أثناء تأديتها مناسك الحج

مقطع متداول بشكل واسع.. وعسيري لـ"سبق": شعوري لا يوصف

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل أمن منتدب من مرور منطقة عسير وهو يلتقي والدته، ويقدم لها التحية أثناء تأديتها مناسك حج هذا العام، وهي أيضًا أم للشهيد إبراهيم عسيري الذي استُشهد في ميادين الشرف على الحد الجنوبي.

"سبق" تواصلت مع رجل الأمن العريف عبدالرحمن عسيري الذي عبّر عن شعوره الذي لا يوصف بلقائه والدته؛ فهي الجنة، وأُم البطل الشهيد أخيه إبراهيم. موضحًا أن والدته تحج هذا العام ضمن حجاج وزارة الدفاع لذوي الشهداء.

وأضاف: استُشهد أخي إبراهيم موسى آل ماشي عسيري يوم الأربعاء الموافق 18/ 7/ 1439 في منطقة نجران (قطاع عاكفة).

وقال العسيري: أسأل الله أن يديم على سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزير الداخلية الصحة والعافية، وأن يحفظهم ذخرًا لهذا الوطن الغالي، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. مؤكدًا: نعاهد الله تعالى، ثم نعاهدهم، على السمع والطاعة، وخدمة ضيوف الرحمن، والذود عن هذا الوطن الغالي. وأنا وإخواني البقية في قطاع القوات المسلحة على نهج أخي الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولات.

يُذكر أن هذه الأم وأبناءها الأبطال من سكان مركز قنا بمحافظة محايل عسير.

رائد القرفي أبها محمد طيران أبها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. رجل أمن يؤدي التحية لأم الشهيد أثناء تأديتها مناسك الحج
سبق

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل أمن منتدب من مرور منطقة عسير وهو يلتقي والدته، ويقدم لها التحية أثناء تأديتها مناسك حج هذا العام، وهي أيضًا أم للشهيد إبراهيم عسيري الذي استُشهد في ميادين الشرف على الحد الجنوبي.

"سبق" تواصلت مع رجل الأمن العريف عبدالرحمن عسيري الذي عبّر عن شعوره الذي لا يوصف بلقائه والدته؛ فهي الجنة، وأُم البطل الشهيد أخيه إبراهيم. موضحًا أن والدته تحج هذا العام ضمن حجاج وزارة الدفاع لذوي الشهداء.

وأضاف: استُشهد أخي إبراهيم موسى آل ماشي عسيري يوم الأربعاء الموافق 18/ 7/ 1439 في منطقة نجران (قطاع عاكفة).

وقال العسيري: أسأل الله أن يديم على سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزير الداخلية الصحة والعافية، وأن يحفظهم ذخرًا لهذا الوطن الغالي، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. مؤكدًا: نعاهد الله تعالى، ثم نعاهدهم، على السمع والطاعة، وخدمة ضيوف الرحمن، والذود عن هذا الوطن الغالي. وأنا وإخواني البقية في قطاع القوات المسلحة على نهج أخي الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولات.

يُذكر أن هذه الأم وأبناءها الأبطال من سكان مركز قنا بمحافظة محايل عسير.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
09:25 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
10:22 PM

بالفيديو .. رجل أمن يؤدي التحية لأم الشهيد أثناء تأديتها مناسك الحج

مقطع متداول بشكل واسع.. وعسيري لـ"سبق": شعوري لا يوصف

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مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
5
9,617

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل أمن منتدب من مرور منطقة عسير وهو يلتقي والدته، ويقدم لها التحية أثناء تأديتها مناسك حج هذا العام، وهي أيضًا أم للشهيد إبراهيم عسيري الذي استُشهد في ميادين الشرف على الحد الجنوبي.

"سبق" تواصلت مع رجل الأمن العريف عبدالرحمن عسيري الذي عبّر عن شعوره الذي لا يوصف بلقائه والدته؛ فهي الجنة، وأُم البطل الشهيد أخيه إبراهيم. موضحًا أن والدته تحج هذا العام ضمن حجاج وزارة الدفاع لذوي الشهداء.

وأضاف: استُشهد أخي إبراهيم موسى آل ماشي عسيري يوم الأربعاء الموافق 18/ 7/ 1439 في منطقة نجران (قطاع عاكفة).

وقال العسيري: أسأل الله أن يديم على سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزير الداخلية الصحة والعافية، وأن يحفظهم ذخرًا لهذا الوطن الغالي، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. مؤكدًا: نعاهد الله تعالى، ثم نعاهدهم، على السمع والطاعة، وخدمة ضيوف الرحمن، والذود عن هذا الوطن الغالي. وأنا وإخواني البقية في قطاع القوات المسلحة على نهج أخي الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولات.

يُذكر أن هذه الأم وأبناءها الأبطال من سكان مركز قنا بمحافظة محايل عسير.

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