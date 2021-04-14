بلايلي يتراجع عن قرار الرحيل ويؤكد: سأستمر أهلاوياً

اتفق مع الإدارة وألغى فكرة إنهاء العقد

أعلن لاعب النادي الأهلي الجزائري يوسف بلايلي عن التراجع عن قرار الرحيل، وأكد البقاء ضمن كتيبة الأخضر، بعد الوصول إلى حل يرضي الطرفين.

وكان بلايلي قد تقدم بطلب للإدارة الأهلاوية بفسخ العقد خلال الأيام الماضية، بسبب عدم صرف مستحقاته المالية المتأخرة، لكن الإدارة سارعت بالاتفاق مع اللاعب لحل مقنع للطرفين في ظل تفشي جائحة كورونا وتوقف النشاط الرياضي، مما أدى إلى إعلان اللاعب البقاء مع الفريق من أجل مغامرة جديدة مع أحد أعرق الأندية السعودية.